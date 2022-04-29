民調：6成澳洲人支持政府更強硬面對中國

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（中央社記者丘德真雪梨29日專電）據澳洲媒體最新民調顯示，澳洲接近6成選民認為澳洲政府應該對中國採取更強硬立場、約1成認為不應採取更強硬立場、持中立態度者約2成。

澳洲大選將於5月21日展開投票，隨著投票日臨近，澳洲廣播公司（ABC）近日推出名為「ABC大選指南」（ABC Vote Compass）一系列網上問卷調查。根據22日至25日期間收到3萬2974名選民的問卷結果顯示，58%的選民同意澳洲政府應該對中國採取更強硬立場。

報導指出，關於中國介入太平洋地區的問題，不單成為近來澳洲輿論焦點，也是本屆澳洲國會大選的焦點話題。

羅伊國際政策研究院（Lowy Institute）學者康思敏（Natasha Kassam）認為，澳洲之所以有高達近6成選民同意應該對中國採取更強硬立場，可能和中國的軍事活動、遭控干預澳洲政治，以及人權紀錄有關。

支持對中國採取更強硬立場的選民，以目前執政的自由黨國家黨聯盟（Coalition）支持者占最多數，高達72%的支持者同意應該對中國採取更強硬立場，其中表示「一定程度同意」（somewhat agree）者占35%、「強烈同意」（strongly agree）者占37%。

最大反對黨工黨（Labor）的支持者，54%同意應該對中國採取更強硬立場，其中表示「一定程度同意」者占33%、「強烈同意」者占21%。

至於爭取在大選後與工黨組成聯合政府的澳洲綠黨（Australian Greens），支持者有47%同意應該對中國採取更強硬立場，其中表示「一定程度同意」者占29%、「強烈同意」者占18%。

「澳洲應該投注多少軍費」的問題，接近4成（39%）選民同意增加軍費，其中26%同意「一定程度增加」、13%同意「大幅增加」；約1/3（33%）同意「大約和目前一樣」；22%同意降低軍費，其中14%同意「一定程度降低」、8%同意「大幅降低」。

對於接近4成選民支持增加軍費的現象，康思敏認為是因澳洲選民對中國的恐懼，以及目前歐洲的戰爭所致。並指出，由於澳洲選民有著不安全感，因此希望藉由增加軍費以提升安全。

當被問及是否應該「禁止外國企業租用澳洲港口」的問題時，各個黨派支持者均壓倒性表示同意。

對於「禁止外國企業租用澳洲港口」的問題，高達75%自由黨國家黨聯盟支持者表示同意，其中「強烈支持」者占52%；74%工黨支持者表示同意，「強烈支持」者占51%；61%澳洲綠黨支持者表示同意，「強烈支持」者占35%；此外，高達79%其他黨派支持者表示同意，「強烈支持」者占58%。

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外資租用澳洲港口的問題引起關注，肇因中資嵐橋集團澳洲子公司（Landbridge Group Australia）自2015年起取得達爾文港（Port Darwin）租用權99年。

達爾文港是全澳洲最北面和最靠近亞洲的深水港，也是二戰期間遭日軍轟炸的軍事要地，加上達爾文市是美國陸戰隊輪駐達爾文部隊（MRF-D）的派駐地點，因此達爾文港被視為澳洲重要戰略據點。中國嵐橋集團董事長葉成也曾經擔任中國全國政協委員，因此嵐橋集團承租達爾文港一事，持續成為澳洲國安爭議話題。（編輯：陳惠珍）1110429