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執政黨候選人惹議 跨性別權利成澳洲大選焦點

2022/4/17 17:26
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（中央社雪梨17日綜合外電報導）澳洲執政黨自由黨（Liberal Party）一名國會議員候選人口出惡言攻擊跨性別人士，總理莫里森仍拒絕撤回自由黨對她的支持，讓跨性別權利擠進此次激烈選戰的核心議題。

澳洲新聞網（News.com.au）報導，自由黨候選人戴維斯（Katherine Deves）曾在推特（Twitter）上形容跨性別人士「藉手術致殘和絕育」，還說她看到LGBT驕傲旗幟就火大。

「衛報」（The Guardian）14日報導，戴維斯還在去年一場座談會中，把自己反對跨性別選手參加女子體育競賽，比擬為在二戰期間挺身反抗納粹的人。

戴維斯在媒體報導後已對自己的發言致歉，仍無法平息要求莫里森（Scott Morrison）取消其候選資格的呼聲。包括黨內重量級人物都呼籲莫里森別讓戴維斯競逐5月21日的大選。

新南威爾斯州（New South Wales）財政首長基恩（Matt Kean）15日要求取消支持戴維斯。他在推特（Twitter）寫道：「主流政黨內沒有偏見的容身之地。政治領袖應譴責基於性別迫害他人的行徑，而非參與其中。」

莫里森昨天證實自己會支持戴維斯，說他「不會加入群起圍攻」。

然而在戴維斯的發言引起反彈後，莫里森已取消支持一項由黨內議員提出、允許禁止跨性別人士參加單一性別運動的法案。

這次選舉莫里森政府在一些市中心貧民選區，面臨進步派獨立候選人激烈競爭，令一些人憂心支持戴維斯可能危及其他候選人勝選機會。（譯者：楊昭彥/核稿：林治平）1110417

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