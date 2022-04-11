澳洲選戰起跑 總理人氣旺但反對黨民調領先

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（中央社雪梨11日綜合外電報導）澳洲大選選戰今天展開，頭一天的民調表明，現任總理莫里森是最受青睞的國家領袖，但也顯示他領導的保守派「自由黨/國家黨聯盟」有可能在5月21日選舉中落敗。

新聞民意測驗所（Newspoll）為「澳洲人報」（The Australian）進行的民調顯示，莫里森（Scott Morrison）的支持率上升1個百分點至44%，最大反對黨工黨（Labor）領袖艾班尼斯（Anthony Albanese）的支持率則下降3個百分點至39%。莫里森領先的幅度為2月以來最大。

但民調顯示，莫里森所領導、目前在下議院僅佔有1席多數的保守派「自由黨/國家黨聯盟」（Liberal-National Party coalition），可能輸掉10席給中間偏左的工黨。本次選戰料將關注生活成本壓力、氣候變化以及對主要政黨能力的質疑。

「雪梨晨驅報」（The Sydney Morning Herald）另一項調查則預測，執政聯盟可能失去至少14席，包括資源豐富的昆士蘭州（Queensland）和西澳州（Western Australia）一些過去被認為安全的席位。工黨若贏得勝利，將是該黨自2013年以來，首次重返執政。

澳洲國會下議院所有151個席位將全部改選。莫里森「自由黨/國家黨聯盟」目前擁有76席，工黨68席，其餘7席由幾個小黨和獨立人士持有。

莫里森從新南威爾斯州（New South Wales）季爾莫（Gilmore）的邊緣席位（marginal seat，指競爭激烈、勝負差距不大的席位）選區，展開其競選活動；在2019年上次選舉，工黨在當地以些微優勢擊敗自由黨。投票前，莫里森準備花六週時間四處拉票。

莫里森在今天的媒體簡報會上說：「這次選舉…關乎一項選擇。」他形容艾班尼斯的領導能力「未經考驗且無人知曉」。

「這是強大經濟管理和強大財務管理間的選擇…澳洲人知道不能信任工黨管錢。」

艾班尼斯駁斥莫里森對他領導經驗的攻擊，說他「已準備好執政」，但在回答記者有關澳洲利率和失業數字等問題時，他卻摸不著頭緒。

艾班尼斯在塔斯馬尼亞（Tasmania）一場媒體會議上說：「目前全國失業率是，我想是5.4%…抱歉，我不確定是多少。」

隨著經濟反彈，澳洲失業率2月降至4.0%，較澳洲央行預測的超前了幾個月，且勢將降至3%的範圍內，這會是1970年代初以來首次。

莫里森一直誇耀他的政府在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情出現後處理經濟的方式，以及實現更快速的反彈，這得利於解除大部份相關限制，儘管Omicron變種病毒的威脅仍存在。

自然資源商品價格飆漲也推動了復甦，澳洲是這些商品的主要出口國。（譯者：楊明暐/核稿：林治平）1110411