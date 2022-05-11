斯里蘭卡暴亂當局下令格殺勿論 總統警告種族緊張

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斯里蘭卡動亂未歇，當局10日下達格殺勿論令。圖為9日晚間總理官邸附近示威活動可見巴士起火。（法新社）

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（中央社可倫坡11日綜合外電報導）斯里蘭卡民眾抗議政府處理經濟危機無方，演變為暴力衝突，當地建築物和車輛遭縱火，當局10日下達格殺勿論令，以遏止暴亂進一步惡化。

法新社報導，在數以千計安全部隊執行宵禁情況下，斯里蘭卡國防部表示，部隊「已奉令對劫掠公共財產和對生命造成傷害者格殺勿論」。

稍早前，群眾攻擊並縱火焚燒可倫坡資深副警察總監滕納孔（Deshabandu Tennakoon）座車，警方開槍警告，並增派人手救出滕納孔，將他送醫，他稍後已出院。

儘管斯里蘭卡已實施宵禁，民眾持續抗議，部分民眾無視「格殺勿論令」，縱火焚燒車輛和建築物。

路透社報導，斯里蘭卡總統戈塔巴耶．拉賈帕克薩（Gotabaya Rajapaksa）11日呼籲民眾拒斥他所謂的煽動種族和宗教不和諧行為，該國許多地區民眾因不滿政府處理經濟危機方式而爆發衝突。

斯里蘭卡總統戈塔巴耶．拉賈帕克薩。（圖取自facebook.com/gotabayar）

斯里蘭卡街頭抗議暴力衝突本週已造成8人喪生，即使總統戈塔巴耶．拉賈帕克薩的胞兄總理馬興達．拉賈帕克薩（Mahinda Rajapaksa）辭職下台，且當局實施宵禁，也無法平息民眾怒火。

斯里蘭卡民眾認為，執政的拉賈帕克薩家族是造成經濟崩潰的禍首，導致國家外匯儲備僅剩約5000萬美元，多數物資無法進口，燃料、烹飪瓦斯和其他民生必需品嚴重短缺。

拉賈帕克薩兄弟的祖先來自斯里蘭卡南部，抗議民眾本週稍早縱火焚燒一座獻給兩人父親的博物館。那座博物館今天已變成廢墟，展覽品則被搶走和毀損。

座落於辛哈拉雅（Sinharaja）雨林附近的一家豪華飯店，據說是拉賈帕克薩家族成員所有，10日傍晚遭人縱火。

斯里蘭卡總統戈塔巴耶．拉賈帕克薩在推特發文表示：「現在是所有斯里蘭卡人攜手共同克服經濟、社會和政治挑戰的時刻。我呼籲所有斯里蘭卡人拒斥將你們推向種族和宗教不和諧的顛覆企圖。促進溫和、寬容和共存至關重要。」

目前還不清楚促使戈塔巴耶．拉賈帕克薩發推文示警的原因。

不過，斯里蘭卡的種族衝突血腥歷史存在長久，該國2200萬人口中，僧伽羅佛教徒占大多數，其他還包括穆斯林、印度教和基督教徒。

分析家指出，戈塔巴耶．拉賈帕克薩總統若拒絕下台，國會可以彈劾，但拒絕成立團結政府呼籲的反對黨，在國會缺乏彈劾總統所需的2/3多數。

斯里蘭卡過去從未有總統被成功彈劾下台案例。（譯者：劉淑琴/核稿：劉學源）1110511