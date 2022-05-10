斯里蘭卡暴亂加劇 台商低調待家中保平安

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（中央社記者林行健新德里10日專電）斯里蘭卡因經濟問題引發社會動亂加劇，連日來已有200餘人傷亡。當地台商表示，旅居斯里蘭卡的台灣人目前均安，但都儘量待在家中，以免遭到波及。

斯里蘭卡近月因經濟惡化導致民生艱困，大批民眾4月初開始在總統府前廣場靜坐，要求總統戈塔巴耶．拉賈帕克薩（Gotabaya Rajapaksa）、總理馬興達．拉賈帕克薩（Mahinda Rajapaksa），以及在政府部門任職的所有家族成員辭職。

馬興達．拉賈帕克薩昨天已在民意壓力下辭職，他是總統戈塔巴耶．拉賈帕克薩的胞兄。

政府支持者昨天闖入廣場，強行拆除示威者的帳蓬，雙方爆發肢體衝突。即使斯里蘭卡政府早於6日就已發布「緊急狀態」，但無法阻止衝突擴大，許多政府官員的住宅或他們經營的商店遭到縱火，包括拉賈帕克薩的祖厝。

當地媒體報導，這波動亂已造成7人死亡、200多人受傷；昨天卸任的總理今天帶著家人，倉皇逃到一座海軍基地避難，示威民眾已追到海軍基地前，要求軍方交人。

一名旅居斯里蘭卡的台灣人今天接受中央社訪問時說，由於斯里蘭卡國情特別，因此台灣人之間彼此都保持密切聯繫，「目前台灣人都很平安，也知道如何避開抗議人潮。」

他補充，目前斯里蘭卡看不出有仇台情緒，也沒有外資工廠成為攻擊目標的跡象。

這名要求不具名的台商說，衝突昨天升級後，政府已無限期延長宵禁措施，並賦予軍警單位緊急權力，可以在沒有拘捕令的情況下抓人。

他說，斯里蘭卡的宵禁是全天性的，因此在生活上，手上有物資的民眾就暫時無憂，但沒有儲備的家庭就得省著用，特別是糧食。

另1名台灣人指出，斯里蘭卡近月停電時間長，燃油又採配給制，導致民怨高漲。

他說：「每次加油要排5、6小時，而且只能加到油箱的1/3滿，一出門什麼都漲價，民生物品用搶的，煮飯還要用木柴燒，人民能不生氣嗎？」

根據斯里蘭卡中央銀行公布的4月份消費者物價指數（CPI），食物類漲幅達46.6%、交通類高達68.2%。

目前在斯里蘭卡有駐點的台灣企業和機構只有長榮海運和外貿協會，另有一家已落地生根的台資紡織廠；台商、台幹加上台灣媳婦和她們的小孩，大約有50人。

斯里蘭卡正面臨1948年獨立以來的最嚴重經濟危機，主因是COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情重創觀光業及移工匯款，導致政府無力償還外債，並暫停進口許多民生物資，導致物資缺乏及價格飆漲。

台商說：「雖然總理昨天已遞出辭呈，但示威民眾的訴求是連總統也要下台，所以後面還有得鬧。」（編輯：韋樞）1110510