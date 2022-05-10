斯里蘭卡暴亂5死189傷 總理辭職

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社可倫坡9日綜合外電報導）斯里蘭卡8日爆發動亂，政府支持者持棍棒攻擊抗議人群，導致包括一名國會議員在內的5人死亡，189人受傷。斯國總理馬興達．拉賈帕克薩（Mahinda Rajapaksa）今天宣布辭職。

警方表示，執政黨國會議員阿圖科拉拉（Amarakeerthi Athukorala）在可倫坡市郊被一群反政府示威人群包圍，開槍打死兩人和槍傷5人，而後飲彈自盡。當地後來又傳出兩人喪命。

斯里蘭卡陷入獨立以來最嚴重的經濟危機，遭受連續數月的停電，食品、燃料和藥品也嚴重短缺，引發數週反政府示威抗議。

法新社記者稱，大批忠於拉賈帕克薩的支持者今天攻擊自4月9日以來便在可倫坡市中心總統辦公室外紮營的手無寸鐵抗議者。

數千名總理支持者從農村地區搭乘巴士前來，拉賈帕克薩在官邸向大約3000支持者演說，承諾他將「保護國家利益」。而後支持者從官邸傾巢而出，暴亂隨即展開。

支持者首先拆除總理官邸前的示威者帳篷，焚燒反政府橫幅和標語牌。

警方發射催淚瓦斯和高壓水砲，並在可倫坡宣布實施宵禁，後來擴大到全國。可倫坡國家醫院發言人索伊莎（Pushpa Soysa）各稍早告訴法新社，有超過150名傷者入院治療。（譯者：楊明暐/核稿：林治平）1110510