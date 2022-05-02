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斯里蘭卡在野勢力大團結 籲總統為經濟危機下台

2022/5/2 12:00（5/2 12:43 更新）
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斯里蘭卡數月來面臨停電、通膨飆升及食物、燃料和藥品嚴重短缺，反對勢力1日集結上街，要求總統戈塔巴亞．拉賈帕克薩下台。（法新社）
斯里蘭卡數月來面臨停電、通膨飆升及食物、燃料和藥品嚴重短缺，反對勢力1日集結上街，要求總統戈塔巴亞．拉賈帕克薩下台。（法新社）
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（中央社可倫坡1日綜合外電報導）斯里蘭卡反對勢力今天罕見展現團結，齊聲要求四面楚歌的總統戈塔巴亞．拉賈帕克薩（Gotabaya Rajapaksa）為國家歷來最嚴重的經濟危機下台負責。

最大在野黨「團結人民力量」（Samagi Jana Balawegaya, SJB）號召在首都可倫坡（Colombo）獨立廣場（Independence Square）舉行大型示威，演講者接連上台呼籲驅逐戈塔巴亞．拉賈帕克薩及其勢力龐大的執政家族。

前議員普雷馬查德拉（Hirunika Premachandra）表示：「一個月來，總統都躲在官邸裡，現在是我們揪著他的耳朵、把他趕走的時候了。」

斯里蘭卡數月來停電、通貨膨脹飆升以及食物、燃料和藥品嚴重短缺的狀況持續，國內反戈塔巴亞．拉賈帕克薩的示威四起。

普雷馬查德拉敦促各黨派團結，推翻政府。普雷馬查德拉3月中在戈塔巴亞．拉賈帕克薩的私人寓所外發起靜坐示威，掀起反政府示威浪潮。

斯里蘭卡主要左派政黨「人民解放陣線」（JVP）今天也在可倫坡1個火車站外示威，堅決要求政府下台，提前舉行大選。

「人民解放陣線」人士揮舞紅旗高喊：「戈塔回家、戈塔回家。」

其他較小的反對黨也在可倫坡與各省首府示威。

儘管所屬「斯里蘭卡人民陣線」（SLPP）執政聯盟未照慣例在勞動節這天舉行集會，但戈塔巴亞．拉賈帕克薩透過聲明，要求各黨「克服我們面臨的挑戰」。

「我們不該追究誰得為現今問題叢生的狀況負責，而是該把重點放在要採取什麼行動立刻緩解狀況。」（譯者：鄭詩韻/核稿：嚴思祺）1110502

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