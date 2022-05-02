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油罐車業者罷工 斯里蘭卡燃料問題雪上加霜

2022/5/2 22:00
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（中央社可倫坡2日綜合外電報導）斯里蘭卡油罐車業者週末罷工，加油站油槽沒油可加，等待加油的車隊長龍再現，斯里蘭卡的經濟和能源危機更加惡化。

燃料短缺對斯里蘭卡政府來說是一大難題，汽油價格已飆漲90%，公共運輸常用的柴油也大幅上漲138%。

印度提供一筆5億美元信用額度後燃料供應抵達，讓斯里蘭卡的燃料短缺問題上週稍微緩解。

但只短暫紓解了一下，因為油罐車業者4月30日晚間起罷工，要求提高運送汽油的費用。

能源部長維杰舍克拉（Kanchana Wijesekera）今天表示，他需要至少3天的時間，才能恢復汽油和柴油的供應。

他告訴媒體：「我請求駕駛們再給我們三天的時間。」他說，政府在想辦法僱用其他和這次抗議沒有關聯的業者。

根據維杰舍克拉，油罐車業者工會要求調高費用115%，遠超過國營「錫蘭石油公司」（Ceylon Petroleum Corp., CPC）提出的95%。

「我們願意調高費用，但沒辦法依照油罐車業者的要求。我們若讓步，錫蘭石油公司會破產。」

不過，油罐車業者表示，因為柴油漲價138%，加上保險、零件價格和薪資都因為斯里蘭卡貨幣急貶而大幅攀升，造成運送汽油的成本上揚。

自3月以來，斯里蘭卡盧比兌美元已貶值超過40%。

斯里蘭卡已向國際貨幣基金（IMF）尋求提供30億美元，以因應國際收支危機，以及填補用罄的貨幣儲備。（譯者：劉淑琴/核稿：林治平）1110502

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