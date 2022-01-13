斯里蘭卡拒IMF金援再向中國舉債 標普調降信評

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（中央社可倫坡13日綜合外電報導）斯里蘭卡宣布排除向國際貨幣基金（IMF）申請紓困金，打算向中國等國借貸更多資金，來解決日益惡化的經濟危機。消息傳出後，國際信評機構標準普爾旋即調降其主權信用評級。

法新社報導，中國是南亞島國斯里蘭卡最大的雙邊貸款放貸國。可倫坡12日宣布，正與北京協商由中國提供一筆大額貸款；短短數小時後，標普全球評級（S&P Global）便將斯里蘭卡信評再調降一級，由CCC+降至CCC。

斯里蘭卡的經濟仰賴觀光業，因此受到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情爆發的沉重打擊。當地超市被迫實施限購，電廠也因沒錢進口石油而必須輪流停電。

斯里蘭卡目前背負350億美元外債，國庫也面臨外匯存底吃緊。標普表示，信評調降是反映斯里蘭卡維持外匯存底的能力惡化，以及主權信用違約的風險升高。其他國際信評機構也已對斯里蘭卡可能債務違約提出警告

儘管斯里蘭卡國內外經濟學家呼籲可倫坡向 IMF IMF小百科 全名：國際貨幣基金組織（International Monetary Fund）、1945年12月27日成立，由189個國家組成，與世界銀行同為世界兩大金融機構

IMF以3種方式促進國際金融體系穩定：1.監督國際貨幣體系和成員國的政策，追蹤各地經濟與金融情況，必要時提出警告、2.援助國際收支困難的國家貸款、3.提供技術援助和培訓，助成員國發展健全的經濟政策工具 資料來源：維基百科 看更多 關閉 尋求紓困和債務重組的聲浪愈來愈大，但中央銀行總裁卡布拉爾（Ajith Nivard Cabraal）仍拒絕這麼做。

他12日在首都可倫坡召開的一場記者會上表示：「IMF並非魔法棒。現階段其他選項比去找它更好。」

卡布拉爾還說，斯里蘭卡與中國針對一筆新貸款的協商已進入尾聲，且新約將涵蓋償還既有積欠北京的債務。

卡布拉爾表示：「他們將協助我們償債。…中國提供的新貸款，目的是讓我們在償還中國債務時有所緩衝。」

斯里蘭卡積欠中國的債務，已占其外債總額的至少10%，這還不包括北京提供給斯國國有企業的貸款。

斯里蘭卡9日才迎接中國外交部長王毅到訪，總統拉賈帕克薩（Gotabaya Rajapaksa）當時也與王毅討論債務重組事宜。

斯里蘭卡的中國貸款主要用於基礎建設，但有些設施最後卻派不上用場。2017年，斯里蘭卡因無力償還修建南部赫班托達（Hambantota）港口的14億美元貸款，被迫將港口租給一家中國企業長達99年。

由於赫班托達港位在東西國際海運的重要航線上，中國可能藉此在印度洋取得一個軍事立足點，引發美國和印度提出警告。

卡布拉爾並未說明向中國尋求的貸款規模，但他透露，斯里蘭卡也正和印度討論一筆10億美元信用額度，以資助種類廣泛的物資進口。（譯者：張正芊/核稿：陳政一）1110113