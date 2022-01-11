斯里蘭卡盼債務重整 中國：提供力所能及協助

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（中央社台北11日電）斯里蘭卡方面日前向到訪的中國國務委員兼外長王毅尋求債務重整。中國外交部發言人汪文斌10日應詢時說，中方一直在「力所能及範圍內」為斯里蘭卡提供幫助，未來也將繼續這麼做。

據中國外交部官網，汪文斌昨天在例行記者會上應詢時，先是宣稱「所謂中斯合作項目（工程）造價昂貴、收益不佳的說法完全不屬實。中斯合作是互利共贏的，受到斯各界歡迎」。

他接著說，中斯建交以來，兩國始終相互理解、相互支持，中方一直在力所能及範圍內，為斯里蘭卡的經濟社會發展提供幫助，未來也將繼續這麼做。

汪文斌並稱，相信在斯里蘭卡政府和人民團結努力下，斯里蘭卡一定能夠盡快地克服暫時的困難，迎來新的更大發展。

法新社報導，中國是斯里蘭卡最大的雙邊貸放者，王毅來訪的時間，就在國際債信評等機構警告斯里蘭卡總統戈塔巴耶．拉賈帕克薩（Gotabaya Rajapaksa）政府瀕臨債務違約之後。

據斯里蘭卡總統辦公室9日聲明，拉賈帕克薩當天向王毅提出希望重新安排積欠中國龐大債務的償債時間。

隸屬中共外圍官媒環球時報評論部門的微信公眾號「補壹刀」昨天則引述斯里蘭卡央行的數據稱，截至2021年底，對中債務在斯里蘭卡美元外債總額約10%。

文章並指來自中國的貸款在斯里蘭卡主權債務總額中的份額有所下降，截至2021年底，約為3%。在雙邊貸款中，遠低於日本，也低於印度。

文章又說，斯里蘭卡想要走出巨額償債危機，關鍵還在於克服經濟、外貿結構瓶頸，增強經濟造血能力。在這些方面，中國可以在尊重其經濟獨立和發展選擇的基礎上，提供力所能及的引導和幫助。

文章並稱，只要斯里蘭卡這類債務國家繼續增強對中國的信任，密切與中國合作，「就是對西方所謂『債務陷阱論』的最好回擊」。（編輯：繆宗翰/李雅雯）1110111