斯里蘭卡向中國低頭 支付近2億元肥料爭議和解金

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（中央社可倫坡8日綜合外電報導）斯里蘭卡官員今天表示，由於當局拒絕一家中國企業將一批不合格的有機肥料卸貨，已支付這家企業將近新台幣2億元和解金。對於正苦於外匯危機的可倫坡而言，負擔可以想見。

國營斯里蘭卡人民銀行（People's Bank of Sri Lanka）表示，已支付687萬美元（約新台幣1億9000萬元）給中國青島海大生物科技集團，就這批肥料出貨達成庭外和解。

法新社報導，肥料是斯里蘭卡短缺物資之一。但可倫坡2021年10月表示，檢測結果顯示，青島海大生物科技集團的肥料出貨受到汙染，因此禁止這批貨在斯里蘭卡任何地方上岸。

中國隨後加以報復，除了將斯里蘭卡人民銀行列入黑名單，也威脅要對可倫坡採取國際法律行動。

中國是斯里蘭卡重要發展夥伴，並已提供數以十億計美元貸款。這也引發外界擔憂，斯里蘭卡可能落入中國的債務陷阱，儘管雙方都駁斥這類疑慮。

和解消息傳出時，正值中國外交部長王毅今天稍晚將抵達斯里蘭卡展開為期兩天訪問。他將與斯國總統拉賈帕克薩（Gotabaya Rajapaksa）和各界領袖進行會談，此趟行程也是兩國建立外交關係65週年紀念。

斯里蘭卡原本向中國訂購有機肥料，是為了配合賈帕克薩推動斯里蘭卡成為全球首個百分之百有機農業國的政策，當局在2021年5月下令禁止使用化學肥料。

但這項政策引發斯里蘭卡農民大規模抗議，稱放棄農用化學品會嚴重傷害他們的利潤。斯里蘭卡於是在去年10月解除禁令。（譯者：張正芊/核稿：陳昱婷）1110108