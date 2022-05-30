斯里蘭卡學生示威爆新衝突 警動用催淚瓦斯驅離

（中央社可倫坡29日綜合外電報導）斯里蘭卡數以千計學生今天試圖闖入總統官邸，警方動用催淚瓦斯驅散示威者。這些學生要求總統下台，政府今天拋出橄欖枝予以安撫。



抗議群眾在通往可倫坡（Colombo）的總統官邸道路上拆除黃色鐵製路障，鎮暴小組動用水砲和催淚瓦斯驅散他們。



此外，附近還有數以千計男女示威者在總統戈塔巴耶．拉賈帕克薩（Gotabaya Rajapaksa）的海濱辦公室外，展開連續第51天的抗議活動，要求他為這個國家自獨立以來最嚴重的經濟危機下台。



斯國總理威克瑞米辛赫（Ranil Wickremesinghe）今晚在國營電視台對年輕抗議群眾發表演說，提出對國家如何治理的更大話語權。



威克瑞米辛赫說：「年輕人要求改革現行體制。」他提出成立15個委員會與國會合作，以制定國家政策的計畫。



他說，「我提議在每個委員會指派4名年輕代表」，還說這些代表可能從目前的抗議人士中遴選。



威克瑞米辛赫並不屬於總統的政黨。他是總統胞兄、斯里蘭卡前總理馬辛達．拉賈帕克薩（Mahinda Rajapaksa）在日益高漲的抗議聲浪中於5月9日請辭後，臨危授命接下這項職務。



當局努力驅散大批抗議群眾之際，數名男子撿起催淚瓦斯罐，朝著對他們開槍的警察扔過去。



斯里蘭卡爆發前所未見的外匯短缺，糧食、燃料和醫療用品等重要供應不足，使得這個2200萬人口的國家陷入嚴重困境。



政府上個月要求國際貨幣基金（IMF）提供緊急財政援助，目前會談仍在進行中。



斯里蘭卡目前有510億美元的外債違約。斯國貨幣兌美元今年已貶值44.2%；上月通膨率觸及歷史新高的33.8%。（譯者：紀錦玲/核稿：劉文瑜）1110530