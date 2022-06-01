財政惡化 斯里蘭卡通膨連8月創新高

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（中央社可倫坡1日綜合外電報導）斯里蘭卡官方今天公布的數據顯示，財政困難的斯里蘭卡5月的通貨膨脹率連續第8個月創下歷史新高，斯里蘭卡正努力因應有史以來最嚴重的經濟危機。

根據統計部門的數據，5月可倫坡消費者物價指數（CCPI）比去年同期上升39.1%，也比4月的29.8%高。

可倫坡5月食品通貨膨脹率為57.4%，高過4月的46.6%。

5月的物價上揚尚未完全反映出燃料價格急劇上漲，燃料是全國供應短缺的許多重要商品之一。

民間經濟學家說，消費者價格的上漲速度比官方記錄顯示的還要快，約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）一名分析師追蹤3月的通貨膨脹率為133%，是官方數據的6倍多。

斯里蘭卡依賴進口的經濟受創於嚴重的外匯短缺，導致數月來食品、藥品和其他必需品嚴重短缺。

斯里蘭卡510億美元的外債已經違約，目前正在尋求國際貨幣基金（IMF）在內的國際援助，以重振破產的經濟。（譯者：林沂鋒/核稿：劉淑琴）1110601