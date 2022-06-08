斯里蘭卡指不理貸款請求 中國：斯國會自主努力

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（中央社記者張淑伶北京8日電）斯里蘭卡爆發嚴重經濟危機，其總統表示中方未答覆斯國貸款申請，並指中國對南亞關注度減弱。中國外交部發言人趙立堅說願緩解其債務負擔，但也相信斯國會做出「自主努力」。

澎湃新聞報導，有記者在中國外交部今天的例行記者會上，針對斯里蘭卡總統拉賈帕克薩（Gotabaya Rajapaksa）6日受訪表示，斯國無法利用中國15億美元的信貸額度，中方也未答覆斯國10億美元的貸款申請。他並認為，中方似乎正在將戰略重心轉向東南亞和非洲，對南亞國家的關注度有所減弱，要求中方評論。

趙立堅回答，作為傳統友好鄰邦，中國一直在「力所能及」的範圍內為斯里蘭卡經濟社會發展提供幫助。過去一段時間以來，中方宣布向斯里蘭卡提供人民幣5億元（約新台幣22億元）的緊急人道援助，首批藥品已運抵斯里蘭卡，首批稻米也已啓運。

在兩國金融合作方面，趙立堅說，斯里蘭卡政府宣布終止償付外債後，中方金融機構即主動和斯方協商，就妥善處理到期涉華債券、涉華債務、幫助斯里蘭卡應對當前困難表達了意願，「希望斯方同中方積極對接」。

他說，中國願和有關國家和國際組織金融機構一道，繼續為斯里蘭卡應對當前困難，緩解債務負擔，實現可持續發展「發揮積極作用」。同時也相信斯方會做出自主努力，維護外方投融資夥伴的正當權益，維護本國投融資環境的穩定與信譽。

他並強調，包括南亞國家在內的周邊國家，是中國外交的首要。中國將和有關國家一起攜手應對風險挑戰，高品質共建「一帶一路」。

斯里蘭卡爆發前所未見的外匯短缺，糧食、燃料和醫療用品等重要供應不足，使得這個2200萬人口的國家陷入嚴重困境。經濟危機促使民眾大規模罷工、發動反政府示威，斯國總統更早在4月1日就宣布國家進入緊急狀態，賦予安全部隊更大權力，但動亂並未因此平息。

法新社報導，中國是斯里蘭卡最大的雙邊貸放者。今年1月，斯里蘭卡方面就已向中國方面尋求債務重整。（編輯：邱國強）1110608