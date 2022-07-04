中國立場曖昧 新興市場國家債務減免蒙上陰影

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（中央社倫敦4日綜合外電報導）從尚比亞首都國際機場3.6億美元擴建案，到斯里蘭卡首都14億美元港口建設案，一些新興市場國家正在進行數筆債務減免協商。但在這些複雜的談判中，卻不見大債主中國的蹤影。

路透社報導，全球第二大經濟體中國是世界最大雙邊貸款債權國，它是許多金融風險較高的較小開發中國家最主要放款國。然而北京在這方面一直保持低調，不僅在放貸條件方面，它與財務陷入困難的借貸國如何協商債務也是一團謎。

在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情發生後，這種不透明的情況又更加明顯。許多國家因為龐大經濟壓力快撐不住，正在尋求債務減免。

根據世界銀行（World Bank）的數據，全球最貧窮國家今年面臨對官方和民間債權人合計350億美元的債務履行支付，其中40%必須付給中國。

如今外界加強對中國施壓，希望它扮演積極角色，協助受困經濟體的負債能大幅調整。七大工業國集團（G7）領袖6月28日呼籲債權國對債務國伸出援手時，便特別點名中國。

但分析家指出，國際貨幣基金（IMF）與世銀要求債務減免協商以公平分擔債務為前提，恐怕會遭遇中國牴觸，使得債務全面重組的前景被打上問號。

律師事務所昆鷹（Quinn Emanuel）主權訴訟部主任赫拉尼茨基（Dennis Hranitzky）表示：「到處都是中國『一帶一路』的錢。換句話說，我們將在主權債務重組過程中一而再再而三見到這種情況。」

中國的外交部和中央銀行皆未回應置評要求。

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尚比亞和斯里蘭卡是這類債務協商進展會有多快的測試案例。兩國都有必要與外國債權人協商債務重組，以及討論出國際貨幣基金的援助方案。

倫敦的藍灣資產管理公司（BlueBay Asset Management）新興市場部主任庫狄亞夫柯（Polina Kurdyavko）表示：「中國是否會參與債務協商，國際貨幣基金或（債務國）政府並沒有把握。接下來債務重組面臨的最大挑戰，恐怕是及時讓中國坐上談判桌。」（譯者：張正芊/核稿：林治平）1110704