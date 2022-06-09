經濟危機引民怨 斯里蘭卡總統胞弟辭國會議員

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（中央社可倫坡9日綜合外電報導）斯里蘭卡總統戈塔巴耶．拉賈帕克薩的弟弟、前財政部長巴席爾．拉賈帕克薩今天辭去國會議員，成為該國嚴重經濟危機下，第2位不參與現任政府運作的拉賈帕克薩家族成員。

巴席爾．拉賈帕克薩（Basil Rajapaksa）表示，「今天起我不會參與任何政府活動，但我不能、也不會退出政壇。」

他在斯里蘭卡商業首都可倫坡（Colombo）告訴媒體記者：「（我這麼做的）目的是讓其他人取代我的位置，被黨任命為國會代表。」

巴席爾．拉賈帕克薩曾在2021年7月至今年4月間，擔任斯里蘭卡財政部長。

斯國經濟危機引發長期、致命的示威活動後，總統戈塔巴耶．拉賈帕克薩（Gotabaya Rajapaksa）的哥哥馬辛達．拉賈帕克薩（Mahinda Rajapaksa）上月辭去總理一職，如今仍是國會議員。

數十年來，拉賈帕克薩家族的三兄弟一直是斯國政壇關鍵人物。但近幾個月來，成千上萬的示威民眾走上街頭，抗議當權者的經濟政策失敗。

路透社報導，拉賈帕克薩家族兄弟內訌也是斯里蘭卡陷入動蕩的部分原因，但巴席爾．拉賈帕克薩很可能可以繼續保有影響力。

斯里蘭卡的2200萬人民正面臨70年來最嚴重經濟危機，由於外匯存底幾乎用盡而讓商品進口陷於停滯，當地燃料、藥品、廚用燃氣全都供應短缺。

上月回鍋的新總理威克瑞米辛赫（Ranil Wickremesinghe）正帶頭努力尋找化解危機的方法，並與國際貨幣基金（IMF）商討貸款計畫，同時爭取友好國家的援助，其中包括印度和中國。（譯者：施施/核稿：陳彥鈞）1110609