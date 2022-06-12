斯里蘭卡缺油 總理：恐被迫增加採購俄羅斯石油

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（中央社可倫坡12日綜合外電報導）斯里蘭卡正遭逢前所未見經濟危機，油料嚴重短缺。總理威克瑞米辛赫告訴美聯社，斯里蘭卡恐將被迫向俄羅斯採購更多石油。

路透社報導，威克瑞米辛赫（Ranil Wickremesinghe）昨天受訪時指出，會先嘗試其他油源，但是他對於向莫斯科採購更多原油態度開放。

斯里蘭卡遭遇70年來最嚴峻財政危機，美元奇缺而無力購買糧食、燃料和藥品等重要進口商品。

全國各地加油站出現數公里排隊車龍景像已司空見慣，民眾還得忍受輪流停電之苦。

儘管美國與盟友試圖切斷莫斯科藉以支持進行戰爭的金流，俄羅斯出售原油提供大幅折扣，對許多國家極具吸引力。

儘管斯里蘭卡早已負債累累，同時擔任財政部長的威克瑞米辛赫表示，他願意接受中國提供更多財政協助。

他提到，斯里蘭卡當前困境是「自找的」，烏克蘭戰爭則使得形勢更加嚴峻，而且嚴重糧食短缺問題將會持續到2024年。

報導指出，他說，俄羅斯也已提出將對斯里蘭卡提供小麥。

斯里蘭卡同時試圖向傳統上對其供應能源的中東國家採購石油和媒炭。

官員正與民間供應商進行磋商，但是威克瑞米辛赫表示，斯里蘭卡面臨的情況是，「其中許多石油供應非正式地購自伊朗和俄羅斯」。自從2月下旬俄羅斯侵略烏克蘭以來，國際油價大幅飆漲。（譯者：何宏儒/核稿：林治平）1110612