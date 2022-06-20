國際貨幣基金代表抵達斯里蘭卡 展開紓困談判

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（中央社可倫坡20日綜合外電報導）國際貨幣基金（IMF）的代表團今天在斯里蘭卡展開紓困談判，但由於不滿經濟危機的憤怒民眾堵住財政部出入口抗議，導致一名斯國高官得在警方護衛下才能前往談判現場。

路透社報導，政府經濟管理不當及COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，造成有2200萬人口的南亞島國斯里蘭卡面臨70年來最嚴重財務困難。由於外匯匱乏，斯里蘭卡一些基本物資的進口已停滯，包括燃料、食物和藥品。

斯里蘭卡能源部長告訴路透社，斯國正急忙努力在3天內取得燃料出貨。當地柴油和汽油持續短缺，引發民眾不滿情緒日益高漲。

斯里蘭卡4月已暫停償付120億美元外債，並尋求國際貨幣基金支援，來讓陷入一團亂的公共財政步上軌道及取得過渡融資。

國際貨幣基金9人代表團今天抵達斯里蘭卡商業首都可倫坡，並與斯國總理威克瑞米辛赫（Ranil Wickremesinghe）討論如何重組債務，這將是斯里蘭卡與國際貨幣基金之間第17起貸款方案。

威克瑞米辛赫的辦公室發布聲明表示：「總理展開了與國際貨幣基金團隊的討論。」

不過，斯里蘭卡民眾對於物資長期短缺的痛苦情緒越來越高，抗議人士今天堵住財政部出入口，導致警方必須前來接走一位原定參加國際貨幣基金談判的高層官員。

一位拒絕曝光身分的斯里蘭卡政府消息人士告訴路透社：「示威者不讓他離開，因此警方必須入內接他出來。」

斯里蘭卡警方則表示，他們已逮捕21名堵住財政部大門的人士。斯里蘭卡財政部毗鄰總統拉賈帕克薩（Gotabaya Rajapaksa）的辦公室，4月初以來示威者一直在辦公室外靜坐抗議。

斯里蘭卡的公債持有人預期，國際貨幣基金的這趟訪問，將令人更加明瞭斯里蘭卡究竟能償還多少債務，以及投資人可能面臨怎樣的資產價值減損。

持有斯里蘭卡公債的柏林資產管理公司Capitulum Asset Management投資組合經理人侯麥爾（Lutz Roehmeyer）表示：「國際貨幣基金這趟訪問非常重要。斯里蘭卡將會需要它能夠取得的一切協助和支援。」（譯者：張正芊/核稿：陳政一）1110620