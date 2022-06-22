斯里蘭卡陷危機 總理坦言經濟已崩潰買不起石油

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（中央社可倫坡22日綜合外電報導）斯里蘭卡糧食、燃料、電力已短缺數月，總理威克瑞米辛赫（Ranil Wickremesinghe）表示，債台高築的國家經濟已然「崩潰」，甚至無法買進石油。

美聯社報導，威克瑞米辛赫告訴國會：「我們現在面對的情況，遠比只是缺少燃料、天然氣、電力、糧食更嚴重。我國經濟已經徹底崩潰。這是我們當前最嚴重的課題。」

沉重的債務、觀光收入減少及COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情的其他衝擊，再加上原物料價格飆漲，壓垮了斯里蘭卡的經濟。身兼財長的威克瑞米辛赫肩負穩定經濟的重責大任。

威克瑞米辛赫告訴議員：「（斯里蘭卡國營）錫蘭石油公司（Ceylon Petroleum Corp.）目前欠債7億美元，所以這個世界上沒有國家或組織願意提供我國燃料，甚至不願意拿燃料換現金。」

威克瑞米辛赫說，隨著斯里蘭卡外匯存底縮水，政府之前未能及時行動扭轉局面。

他表示：「如果最初至少有些行動來減緩經濟崩潰速度，我們就不會面臨今天這種艱難局面。但我們已失去機會，現在還看到可能跌落谷底的跡象。」

斯里蘭卡主要依靠鄰國印度提供40億美元的信用額度來應付難關，但威克瑞米辛赫表示，印度無法撐住斯里蘭卡太久。

斯里蘭卡已宣布暫停償還今年得償付的70億美元外債，等待與國際貨幣基金（IMF）協商的援助方案出爐。到2026年以前，斯里蘭卡平均每年得支付50億美元。

外匯危機導致斯里蘭卡物資奇缺，迫使民眾得大排長龍購買燃料和藥物等生活必需品。（譯者：楊昭彥/核稿：劉淑琴）1110622