燃油幾耗盡 斯里蘭卡盼向俄羅斯卡達買廉價石油

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（中央社可倫坡26日綜合外電報導）資金拮据的斯里蘭卡今天宣布，派遣部長前往俄羅斯和卡達，設法獲得廉價石油。政府昨天表示，國內燃油幾乎已經耗盡。

為了節省燃料，政府同時延長關閉非必要國家機構兩週，直到進一步通知。關閉期間只維持基本員工提供最低限度的服務。

繼上個月購買9萬噸西伯利亞原油後，能源部長維杰舍克拉（Kanchana Wijesekera）表示，兩名部長將在明天前往俄羅斯，討論獲取更多石油。

9萬噸西伯利亞原油是透過總部位於杜拜的仲介公司珊瑚能源公司（Coral Energy）安排的，但政界人士一直敦促當局，直接與俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）的政府談判。

維杰舍克拉在首都可倫坡告訴媒體：「兩位部長將前往俄羅斯，我明天將前往卡達，看看我們是否能安排優惠條款。」

國營的錫蘭石油公司（Ceylon Petroleum Corp）今天將柴油價格提高15%，來到每公升460盧比，汽油價格上漲22%，來到550盧比。

自今年初以來，柴油價格上漲近4倍，汽油價格上漲近3倍。（譯者：林沂鋒/核稿：林治平）1110626