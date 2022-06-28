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深陷經濟危機 斯里蘭卡開放燃料市場結束壟斷

2022/6/28 17:58（6/28 18:01 更新）
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圖為斯里蘭卡民眾5月18日在加油站前排隊買油。（美聯社）
圖為斯里蘭卡民眾5月18日在加油站前排隊買油。（美聯社）
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（中央社可倫坡28日綜合外電報導）斯里蘭卡正面臨汽油和柴油大規模短缺而加劇經濟危機，能源部長今天宣布，將結束兩大企業壟斷國內燃料市場的情況，允許產油國企業在斯里蘭卡進口和銷售燃料。

路透社報導，斯里蘭卡內閣做出這項決策的時機，適逢能源部長維杰舍克拉（Kanchana Wijesekera）準備前往卡達之際，另位官員則預計7月3日抵達俄羅斯與當地官員協商能源協議。

斯里蘭卡正身陷獨立以來最嚴重的經濟危機。中央銀行稱外匯儲備已降到歷來最低的19.2億美元。

這個擁有2200萬人口的島國，連支付進口食品、醫藥等必需品、以及最重要的燃料費用都成問題。

斯里蘭卡政府從今天起關閉都市學校大約兩週，只允許向醫療、火車和巴士等民生必需服務供應燃料。依據往常需求，目前庫存只能維持一週左右。

維杰舍克拉在推特上說：「內閣批准向產油國企業開放燃料進口和零售市場。」「它們的遴選將基於燃料進口能力，且運營頭幾個月不需達到斯里蘭卡央行（CBSL）和銀行的外匯要求。」

斯里蘭卡國營錫蘭石油公司（Ceylon Petroleum Corporation）控制國內約80%的燃料市場，而印度石油公司（Indian Oil Corporation）旗下蘭卡國際石油公司（Lanka IOC）則控制剩餘市場。

內閣還允許已在政府註冊的加油公司進口航空燃油。政府在一份聲明中說，斯里蘭卡每天需要大約120萬公升的所謂A1航空燃油來供應航空公司，但錫蘭石油公司一直無法滿足需求。

聲明說：「內閣做出這個決定，是為確保航班不會因燃料短缺而中斷。」（譯者：陳怡君/核稿：陳正健）1110628

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