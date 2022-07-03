更多編輯台推薦新聞：
超馬24小時亞錦賽 女子組林冠汝跑出537圈奪台灣首金
運動

超馬24小時亞錦賽 女子組林冠汝跑出537圈奪台灣首金

太空人易骨質疏鬆 數月任務流失數十年骨量
科技

太空人易骨質疏鬆 數月任務流失數十年骨量

熱浪提早報到歐美日本飆破紀錄高溫 一篇看懂地球有多燒
國際

熱浪提早報到歐美日本飆破紀錄高溫 一篇看懂地球有多燒

7月新制 電價調漲、國旅補助、自備杯優惠措施一次看
生活

7月新制 電價調漲、國旅補助、自備杯優惠措施一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際
斯里蘭卡動亂
首頁 / 國際

斯里蘭卡缺燃料 國家艱辛籌錢拚進口

2022/7/3 22:23
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社可倫坡3日綜合外電報導）斯里蘭卡官員今天表示，國家正在艱辛籌集5億8700萬美元（新台幣約175億元）來支付6批左右的燃料費用。捉襟見肘的斯里蘭卡現正試圖因應數十年來最嚴重的金融危機。

路透社報導，人口2200萬的斯里蘭卡嚴重缺少美元，無法支付食品、肥料、醫藥、燃料等基本物資的進口費用。

電力與能源部長維杰舍克拉（Kanchana Wijesekera）表示，目前正在安排新的燃料進貨，但國家難以籌集足夠資金來付款，因為央行只能供應大約1億2500萬美元。

維杰舍克拉在商業之都可倫坡（Colombo）告訴記者，斯里蘭卡政府儲備只剩1萬2774噸的柴油和4061噸的汽油。

他說：「我們這週需要3億1600萬美元來支付新進燃料。如果我們多運兩批原油，總額就會飆升至5億8700萬美元。」

首批來自珊瑚能源公司（Coral Energy）的4萬噸柴油，預計7月9日左右抵達；而來自維多集團（Vitol）的第2批柴油，則須在7日前付掉4900萬美元中的部分款項。

由於汽柴油庫存嚴重受限，斯里蘭卡上週關閉學校，並要求公家單位員工居家上班，政府燃料僅限供應必需服務。

維杰舍克拉說，斯里蘭卡須嘗試從公開市場籌資，以及尋求供應商提供更有彈性的付款選項。（譯者：楊昭彥/核稿：陳政一）1110703

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
斯里蘭卡爆海上偷渡潮 海軍一週逮捕近200人