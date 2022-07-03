斯里蘭卡缺燃料 國家艱辛籌錢拚進口

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（中央社可倫坡3日綜合外電報導）斯里蘭卡官員今天表示，國家正在艱辛籌集5億8700萬美元（新台幣約175億元）來支付6批左右的燃料費用。捉襟見肘的斯里蘭卡現正試圖因應數十年來最嚴重的金融危機。

路透社報導，人口2200萬的斯里蘭卡嚴重缺少美元，無法支付食品、肥料、醫藥、燃料等基本物資的進口費用。

電力與能源部長維杰舍克拉（Kanchana Wijesekera）表示，目前正在安排新的燃料進貨，但國家難以籌集足夠資金來付款，因為央行只能供應大約1億2500萬美元。

維杰舍克拉在商業之都可倫坡（Colombo）告訴記者，斯里蘭卡政府儲備只剩1萬2774噸的柴油和4061噸的汽油。

他說：「我們這週需要3億1600萬美元來支付新進燃料。如果我們多運兩批原油，總額就會飆升至5億8700萬美元。」

首批來自珊瑚能源公司（Coral Energy）的4萬噸柴油，預計7月9日左右抵達；而來自維多集團（Vitol）的第2批柴油，則須在7日前付掉4900萬美元中的部分款項。

由於汽柴油庫存嚴重受限，斯里蘭卡上週關閉學校，並要求公家單位員工居家上班，政府燃料僅限供應必需服務。

維杰舍克拉說，斯里蘭卡須嘗試從公開市場籌資，以及尋求供應商提供更有彈性的付款選項。（譯者：楊昭彥/核稿：陳政一）1110703