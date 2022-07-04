斯里蘭卡缺燃料也缺現金 學校繼續停課

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由於沒有足夠的燃料讓教師和家長送孩子們上學，斯里蘭卡7月3日將學校停課時間延長一週。圖為民眾6月27日在首都可倫坡加油站等待購買燃料。（美聯社）

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（中央社可倫坡4日綜合外電報導）由於沒有足夠的燃料讓教師和家長送孩子們上學，斯里蘭卡3日將學校停課時間延長一週，能源部長呼籲海外僑民透過銀行匯款回國內，以資助新的石油採購。

斯里蘭卡欠下巨額外債，以致沒有一家供應商願意讓這個印度洋島國賒帳購買燃料。官員們表示，庫存僅夠幾天，將供基本服務使用，包括衛生和港口工作人員、公共交通和食品分發。

美聯社報導，電力與能源部長維杰舍克拉（Kanchana Wijesekera）告訴記者：「尋找資金是一項挑戰，且是巨大的挑戰。」他說，斯里蘭卡積欠7家燃料供應商約8億美元。

上個月，因燃料短缺全國學校停課1天，而城市地區學校過去兩週一直停課。學校將關閉到8日。

當局還宣布自今天起全國每天停電最多達3小時，因為他們無法提供發電廠足夠的燃料。幾個月來，大規模停電已成為斯里蘭卡經濟的一大麻煩，同時還伴隨廚用燃氣、藥品和進口食物等基本物資嚴重短缺。

維杰舍克拉說，主要問題是缺乏美元，他呼籲在國外工作的大約200萬斯里蘭卡人透過銀行而不是非正式管道，將所賺的外匯匯回國內。他說，這類匯款通常每個月約6億美元，但6月已降到3.18億美元。

根據斯里蘭卡央行資料，主要外匯收入來源的匯款，已從2021年前6個月的28億美元降至今年同期的13億美元，降幅達53%。

政府去年下令強制兌換外幣，導致匯款減少。黑市溢價促使人們囤積外幣。

斯里蘭卡大部分燃料來自鄰國印度，而印度提供了一些信用額度。斯里蘭卡政府表示正在與俄羅斯和馬來西亞的供應商進行談判。

斯里蘭卡已暫停償還今年到期的大約70億美元外國貸款，而2026年之前共須償還250億美元貸款。斯里蘭卡外債總額為510億美元。

經濟崩潰已引發政治危機，全國各地皆出現反政府抗議活動。抗議群眾封鎖主要道路，要求政府供應汽油和燃料，電視台播放一些地區民眾爭搶有限庫存的畫面。

在首都可倫坡，抗議群眾占據總統府入口兩個多月，要求總統拉賈帕克薩（Gotabaya Rajapaksa）下台，指控他及其有權有勢的家族成員，包括擔任政府高官的幾個兄弟姐妹，貪污腐敗濫權誤國，令整個國家陷入危機。（譯者：楊明暐/核稿：林治平）1110704