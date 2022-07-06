斯里蘭卡破產物資短缺 民眾被迫燒柴煮食

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

斯里蘭卡總理威克瑞米辛赫5日對國會表示，斯里蘭卡已經破產。圖為因天然氣短缺，可倫坡婦女4日用柴火煮飯。（法新社）

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社斯里蘭卡內錫納6日綜合外電報導）曾經還算富裕的斯里蘭卡近期因沒有資金購買進口物資面臨嚴峻經濟危機，國內藥品、瓦斯等各類民生物資短缺，民眾逐漸恢復使用柴火烹煮食物。

法新社報導， 斯里蘭卡 斯里蘭卡小檔案 首都：可倫坡

人口：2241萬人（2017年統計）

語言：官方語言為僧伽羅語(Sinhala，約74%的人口使用)及泰米爾語(Tamil，約18%的人口使用)，英語則為政府部門普遍使用之語言

地理位置：位於南亞之印度半島東南端，為印度洋島國

宗教：佛教（70％）、印度教（13％）、回教（10％）、天主教（7％）

幣制：斯里蘭卡盧比（LKR） 看更多 關閉 民眾改以柴火烹煮食物始於今年初，因為當時全國有上千廚房發生氣爆事件，至少造成7人死亡與數百人受傷。事發原因為供應商試圖降低成本而提高瓦斯內丙烷比例，導致瓦斯罐壓力達到危險程度。

但如今在有2200萬人口的斯里蘭卡，瓦斯就像其他許多物品一樣，不是無從取得，就是價格令大多數人無法負擔。

部分斯里蘭卡人改以煤油爐具烹煮食物，但是政府也沒有美元進口煤油或是同樣短缺的汽油及柴油。

政府因為沒有美元進口供發電的燃料而實行漫長的斷電，購買電子爐具的民眾也不知所措。

41歲的哈普阿拉奇（Niluka Hapuarachchi）曾在一個週日烹煮午餐後突遇瓦斯爐爆炸，卻奇蹟般地毫髮無傷。

她表示：「幸運的是，爆炸當下並沒有其他人在場。玻璃檯面的瓦斯爐爆炸後，地板上全是玻璃碎片。我再也不會使用瓦斯爐烹調食物，因為那並不安全；我們現在恢復使用柴火。」

67歲的路邊攤老闆卡魯納瓦蒂（M.G. Karunawathi）同樣恢復使用柴火，並表示這是在歇業與忍受濃煙、煤灰間作出的無奈選擇。

卡魯納瓦蒂告訴法新社：「使用柴火烹調食物時我們飽受（吸入濃煙）折磨，但我們別無選擇。此外，要取得柴火也不容易，而且變得非常昂貴。」

然而，這種痛苦情況很有可能持續下去，總理威克瑞米辛赫（Ranil Wickremesinghe）昨天在國會表示：「我們在2023年勢必會面臨相同困難。這是真話，也是現實。」（實習編譯：王嘉瑜/核稿：林治平）1110706

斯里蘭卡總理威克瑞米辛赫5日對國會表示，斯里蘭卡已經破產。圖為5日可倫坡三輪車司機在路邊排隊購買汽油。（路透社）