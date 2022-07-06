更多編輯台推薦新聞：
日本科學家用冷凍乾燥體細胞複製老鼠 有望保護物種免於滅絕
科技

日本科學家用冷凍乾燥體細胞複製老鼠 有望保護物種免於滅絕

英國青年靠打字機作畫 化字母與標點符號為藝術
國際

英國青年靠打字機作畫 化字母與標點符號為藝術

影片／MLB首見中外野傳三壘手三殺守備 雙城延長賽擒白襪
運動

影片／MLB首見中外野傳三壘手三殺守備 雙城延長賽擒白襪

醫建議35歲以上每年乳房超音波 早發現年輕乳癌
生活

醫建議35歲以上每年乳房超音波 早發現年輕乳癌

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
斯里蘭卡破產電力交通癱瘓 當地台商憂心未來局勢
首頁 / 國際
斯里蘭卡破產
首頁 / 國際

斯里蘭卡破產 請求俄國提供燃料並恢復旅遊航班

2022/7/6 21:31
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社可倫坡6日綜合外電報導）斯里蘭卡總統拉賈帕克薩（Gotabaya Rajapaksa）今天表示，斯里蘭卡已要求俄羅斯提供燃料並恢復旅遊航班，以幫助斯里蘭卡度過前所未有的經濟危機。

法新社報導，斯里蘭卡把用來進口商品的外匯花完後，數月來苦於停電、通膨猖獗以及食品和汽油嚴重短缺。

拉賈帕克薩表示，他已與俄國總統蒲亭（Vladimir Putin）通話，要求借用急需的燃料，並懇請恢復莫斯科和可倫坡之間的航班。

他說：「我們一致認為，加強旅遊、貿易和文化等領域的雙邊關係，對於加強兩國之間的友誼至關重要。」

斯里蘭卡法院上個月因款項糾紛，短暫扣留一架屬於俄羅斯航空（Aeroflot）機隊的空中巴士（Airbus）飛機後，俄羅斯航空宣布停飛到可倫坡的商業航班。

在2月衝突開始之前，俄國和烏克蘭是斯里蘭卡的主要遊客來源國。

美國和歐盟都對俄國石油實施禁運，以懲罰俄國2月入侵烏克蘭。斯里蘭卡5月透過總部位於杜拜的仲介公司購買約9萬公噸西伯利亞原油，但沒有足夠的美元購買更多原油。（譯者：陳昱婷/核稿：林治平）1110706

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀