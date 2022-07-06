斯里蘭卡破產 請求俄國提供燃料並恢復旅遊航班

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（中央社可倫坡6日綜合外電報導）斯里蘭卡總統拉賈帕克薩（Gotabaya Rajapaksa）今天表示，斯里蘭卡已要求俄羅斯提供燃料並恢復旅遊航班，以幫助斯里蘭卡度過前所未有的經濟危機。

法新社報導，斯里蘭卡把用來進口商品的外匯花完後，數月來苦於停電、通膨猖獗以及食品和汽油嚴重短缺。

拉賈帕克薩表示，他已與俄國總統蒲亭（Vladimir Putin）通話，要求借用急需的燃料，並懇請恢復莫斯科和可倫坡之間的航班。

他說：「我們一致認為，加強旅遊、貿易和文化等領域的雙邊關係，對於加強兩國之間的友誼至關重要。」

斯里蘭卡法院上個月因款項糾紛，短暫扣留一架屬於俄羅斯航空（Aeroflot）機隊的空中巴士（Airbus）飛機後，俄羅斯航空宣布停飛到可倫坡的商業航班。

在2月衝突開始之前，俄國和烏克蘭是斯里蘭卡的主要遊客來源國。

美國和歐盟都對俄國石油實施禁運，以懲罰俄國2月入侵烏克蘭。斯里蘭卡5月透過總部位於杜拜的仲介公司購買約9萬公噸西伯利亞原油，但沒有足夠的美元購買更多原油。（譯者：陳昱婷/核稿：林治平）1110706