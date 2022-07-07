斯里蘭卡升息100個基點 央行警告通膨率恐達80%

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（中央社可倫坡7日綜合外電報導）現金拮据的斯里蘭卡今天宣布升息1個百分點，這是3個月來第2次大幅升息。斯國中央銀行警告通貨膨脹率將來到80%，經濟會陷入痛苦衰退。

數據顯示上月通膨率飆升至創紀錄的54.6%之後，斯里蘭卡中央銀行將基準存款和貸款利率分別調高到14.5%和15.5%。

官員表示，升息目的是控制失控的價格，並減少經濟中累積的需求壓力。

年底前預計物價將上漲80%。

食物和燃料嚴重短缺加上長時間停電，引爆持續數月要求總統拉賈帕克薩（Gotabaya Rajapaksa）下台的反政府示威。

央行表示，2020年萎縮3.6%、去年增長3.7%的經濟，今年可能陷入衰退。

總理威克瑞米辛赫（Ranil Wickremesinghe）告訴國會，經濟可能萎縮多達7.0%。

中央銀行表示，今年第2季經濟活動受電力和燃料短缺的嚴重影響，所有非必要的辦公室和學校都被要求關閉，以減少通勤需求，並節省稀少的能源。

斯里蘭卡汽油和柴油已告用罄，至少還要等兩週才有新供應進來。

斯里蘭卡政府4月份高達510億美元外債債務違約，並正在與國際貨幣基金組織（International Monetary Fund）就可能的紓困方案進行談判。（譯者：鄭詩韻/核稿：陳政一）1110707