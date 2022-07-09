斯里蘭卡示威群眾闖入官邸 總統逃離[影]

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影片來源：FRANCE 24 English

（中央社可倫坡9日法新電）斯里蘭卡抗議民眾今天湧向總統拉賈帕克薩（Gotabaya Rajapaksa）位於首都可倫坡的官邸外，要求他下台；一名高階國防消息人士告訴法新社，被圍困的拉賈帕克薩已經逃離。

這名消息人士表示：「總統被護送到安全地點。」他還說，部隊對空鳴槍，防止憤怒群眾闖進官邸。

斯里蘭卡媒體「每日鏡報」（Daily Mirror）報導，示威群眾上午朝拉賈帕克薩官邸行進，沿路突破多道路障及防線，警方發射催淚彈仍無法阻止憤怒的民眾，最後就連警方也撤離現場。

根據當地媒體記者在社群網站貼出的影片，示威民眾高舉雙手呼喊戈塔巴耶．拉賈帕克薩下台的口號。從影片中看來，示威者有數千人之眾，可以見到身穿軍服者無力阻止，只能閃到一旁。

斯里蘭卡民間電視台Sirasa TV播放的畫面顯示，群眾正在進入曾經戒備森嚴的總統官邸。

斯里蘭卡經濟近月來逐步崩潰，外匯存底幾乎用盡，民生必需品進口停滯，燃料、食品和其他民生必需品嚴重短缺，早在4月就已爆發全國性的示威，當時的總理馬興達．拉賈帕克薩（Mahinda Rajapaksa）於5月9日宣布辭職。

馬興達．拉賈帕克薩是戈塔巴耶．拉賈帕克薩的胞兄。

世界糧食計劃署（WFP）最近發布評估報告，超過600萬斯里蘭卡人正失去糧食保障，不知道下一餐有無著落。

當地台商向中央社表示，這波示威以首都可倫坡為主，但也在其他多地開花，例如火車站等。

由於最近斯里蘭卡已出現民心躁動的狀況，因此中華民國駐清奈辦事處長王北平以及外貿協會駐可倫坡辦事處主任范成杰昨天就已提醒台商，注意人身安全，勿參加示威活動。（編輯：張正芊、周永捷）1110709