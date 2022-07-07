斯里蘭卡破產 逾600萬人為下一餐發愁

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（中央社記者林行健新德里7日專電）斯里蘭卡政府宣布破產，世界糧食計劃署（WFP）最近發布評估報告，超過600萬斯里蘭卡人正失去糧食保障，不知道下一餐有無著落。

聯合國6日引據這份報告說，斯里蘭卡食品及燃料價格飆漲，民生物資短缺，大約626萬人已不知下一餐有無著落。

報告稱，斯里蘭卡的通貨膨脹率已高達57.4%，糧食價格高漲讓民眾難以在餐桌擺上像樣食物，對許多斯里蘭卡家庭來說，健康的三餐愈來愈遙不可及。

根據報告，有61%的斯里蘭卡家庭只能將就進餐，以減少節省伙食開支，例如少吃或吃較不營養的食物；隨著危機加劇，會有更多斯里蘭卡家庭被迫如此生活。

聯合國新聞稿引述1名斯里蘭卡婦女的話說：「這些日子以來，我們沒有好好地吃過一餐，只能用醬汁配白飯。」

世界糧食計劃署更警告，營養不良尤其對孕婦及胎兒有更高的健康風險。

評估報告稱，糧食危機在農業人口中最嚴重，比如茶農，超過一半處於糧食沒有保障的狀態，在都市人口開始動用存款渡日之際，鄉村家庭已陷入借錢維生的困境。

斯里蘭卡經濟近月來逐步崩潰，外匯存底幾乎用盡，民生必需品進口停滯，燃料、食品和其他民生必需品嚴重短缺，總理威克瑞米辛赫（Ranil Wickremesinghe）5日對國會表示，斯里蘭卡已經破產。

世界銀行原已預測有50萬斯里蘭卡人因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情生活在貧困線下，但世界糧食計劃署預見，經濟危機恐將使更多斯里蘭卡家庭陷入困境，其中一部分可能是第一次經歷挨餓。

為因應螺旋下降的局勢，世界糧食計劃署上個月發起了6000萬美元緊急呼籲，希望能為大約300萬斯里蘭卡人提供緊急食物及校餐至今年12月。（編輯：韋樞）1110707