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斯里蘭卡總統行蹤不明 傳軍艦載神祕乘客離港[影]

2022/7/9 19:03（7/9 19:17 更新）
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斯里蘭卡總統戈塔巴耶．拉賈帕克薩。（圖取自facebook.com/gotabayar）
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（中央社記者林行健新德里9日專電）在斯里蘭卡示威民眾今天占領總統官邸、總統拉賈帕克薩（Gotabaya Rajapaksa）行蹤成謎之際，當地媒體報導，有兩艘斯里蘭卡軍艦載著神祕乘客離開可倫坡港。

斯里蘭卡經濟崩潰、民生物資極度短缺，超過600萬斯里蘭卡人失去糧食保障。今天上午，包括工會會員在內的數以萬計斯里蘭卡民眾，在可倫坡發起示威，要求拉賈帕克薩下台。

可倫坡警方設下多道路障，並以催淚彈及強力水柱試圖阻擋示威民眾，但仍被突破防線，示威者約在中午左右成功占領總統官邸，而當時拉賈帕克薩已不在官邸之內。

當地媒體News 1st的影片顯示，示威者在總統官邸內揮舞國旗，也有人跳進總統官邸內的游泳池慶祝；總統府官邸周邊道路也是擠滿示威群眾，情緒激昂，估計有數萬人之多。

拉賈帕克薩目前行蹤成謎，但News 1st引述可倫坡港務長報導，有車隊護送黑色長車內的乘客登上一艘軍艦，另有一批行李被送上另一艘軍艦，這兩艘軍艦之後一起離開港口。

但港務長未能提供船客名單，斯里蘭卡海軍發言人也未回應媒體詢問。

斯里蘭卡總理威克瑞米辛赫（Ranil Wickremesinghe）已與政黨領袖召開會議，討論如何因應現今情勢；斯里蘭卡國會議長阿貝瓦迪那（Mahinda Yapa Abeywardena）也於當地時間下午4點（台北時間下午6時30分）左右召開緊急會議。（編輯：陳惠珍）1110709

影片來源：FRANCE 24 English
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