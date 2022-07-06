斯里蘭卡破產電力交通癱瘓 當地台商憂心未來局勢

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斯里蘭卡6日宣布破產，政經情勢陷入動盪。圖為6月10日斯里蘭卡首都可倫坡的小販等待客人上門。（美聯社）

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（中央社記者鄭鴻達、賴言曦台北6日電）斯里蘭卡政經情勢陷入動盪，據當地台商透露，大家狀況大致平安，但因當地經濟崩潰，電力與交通癱瘓，無法上班上學，憂心未來局勢。另外，外貿協會在當地設有可倫坡辦事處，目前辦事處照常運作，將視台商需求提供協助。

斯里蘭卡 斯里蘭卡小檔案 首都：可倫坡

人口：2241萬人（2017年統計）

語言：官方語言為僧伽羅語(Sinhala，約74%的人口使用)及泰米爾語(Tamil，約18%的人口使用)，英語則為政府部門普遍使用之語言

地理位置：位於南亞之印度半島東南端，為印度洋島國

宗教：佛教（70％）、印度教（13％）、回教（10％）、天主教（7％）

幣制：斯里蘭卡盧比（LKR） 看更多 關閉 今天宣布破產訊息，引發全球震驚。根據經濟部新南向政策官網顯示，台灣對斯里蘭卡貿易總值近年約落在4億美元左右，今年前5月為1.8億美元。斯里蘭卡是台灣第58大貿易夥伴、第44大出口市場，第80大進口來源。

據當地台商透露，目前斯里蘭卡當地因經濟崩潰，電力供應長時間中斷，因此大家只能自備柴油發電機因應，但自6月下旬後就沒有柴油，讓台商們經營更加困難；此外，交通基本上已經算停滯或癱瘓，不只員工無法上班，學生們也無法順利就學。

據當地台商訊息，斯里蘭卡雖然陷入經濟崩潰、政治動盪的狀況，但當地的台灣人安全與生活，還暫時可維持原狀，不過仍免不了對之後局勢發展感到些許擔憂。

當地台商也指出，在斯里蘭卡的台商數量不多，僅約5至6家，包括海運業、漁業與旅遊觀光行業。

長榮海運、陽明海運與萬海航運在斯里蘭卡以代理行體系經營，並無派駐台籍員工，加上當地攬貨量不大，對公司整體業務影響低。

外貿協會說明，當地有貿協設置的台北世界貿易中心駐可倫坡辦事處，目前辦事處仍照常運作，並視台商需要來提供協助。

據經濟部資料，斯里蘭卡主要出口項目為紡織成衣、農產品、橡塑膠及食品等；台灣對斯里蘭卡出口，以紡織品為主。

至於台灣與斯里蘭卡的貿易概況，據新南向政策專網統計，2020年台灣對斯里蘭卡貿易總值約3億6990萬美元，2021年成長至約4億8910萬美元，2022年累計1至5月，則約為1億8480萬美元。（編輯：潘羿菁、楊凱翔）1110706