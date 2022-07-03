斯里蘭卡爆海上偷渡潮 海軍一週逮捕近200人

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斯里蘭卡海軍過去一週接連攔截可疑漁船，帶回近200試圖偷渡者。（圖取自facebook.com/SriLankaNavyOfficial）

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（中央社記者林行健新德里3日專電）斯里蘭卡陷入獨立以來最嚴重經濟危機，民生困苦，許多民眾試圖經海上逃難出國，斯里蘭卡海軍過去一週接連攔截可疑漁船，帶回近200人，其中最小才3個月大。

斯里蘭卡海軍今天發布新聞稿說，海軍軍艦上午在春可馬里（Trincomalee）近海巡邏時，見到1艘行跡可疑的漁船，登船後發現41名男子、5名婦女以及5名兒童，年齡自5歲至56歲不等。

在41名男子當中，有6人疑為人口走私集團成員，漁船與所有乘員均已被帶回岸上扣留，接受進一步訊問及司法程序。

此前1天，斯里蘭卡海軍與海岸防衛隊在一場聯合行動中，於西岸馬拉威拉（Marawila）阻止了另一宗疑似人口走私案，逮捕24人，包括8男、6女及10童，最小的只有3個月大。

6月27日和28日，斯里蘭卡海上執法單位也逮捕了超過了100名企圖偷渡出國的民眾，其中一部分的目的地是澳洲。

斯里蘭卡海軍稱，人口走私分子為圖暴利，使用危險船隻販運無辜民眾，相當不可取，提醒民眾勿以自己及家人的生命做賭注。

新聞稿並未提及為何接連有斯里蘭卡人試圖經海路出國，但斯里蘭卡經濟近月來逐步崩潰，外匯存底幾乎用盡，民生必需品進口停滯，燃料、食品和其他民生必需品陷入嚴重短缺，通貨膨脹嚴重，人民生活苦不堪言。

早在今年4月，印度與斯里蘭卡隔海相望的坦米爾那都省（Tamil Nadu），就已發生過多起斯里蘭卡民眾因生活艱困而冒險划船渡海的事件。

國際貨幣基金（IMF）一支特別小組上週才剛結束斯里蘭卡紓困談判行程，有望伸援協助斯里蘭卡走出經濟困境。（編輯：韋樞）1110703