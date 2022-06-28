斯里蘭卡經濟崩潰 油庫見底民生更艱困

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（中央社記者林行健新德里28日專電）斯里蘭卡因債務違約無法買進石油，缺少了燃料與能源，這個島嶼國家已崩潰的經濟與民生條件恐將更加艱困。觀察人士認為，國際貨幣基金可能是斯里蘭卡渡過此次難關的最後希望。

「它就是經濟崩潰了。加油站外一直是大排長龍，但最近政府叫一般百姓不用去排隊了，因為加油站都沒有油可加了。」外貿協會駐可倫坡辦事處主任范成杰今天在電話訪問中，向中央社作上述表示。

斯里蘭卡媒體「每日鏡報」（Daily Mirror）27日報導，斯里蘭卡僅剩下1100噸的汽油與7500噸的柴油庫存，甚至不足以應付一天的需求量，且短期內不會有油輪進港。

斯里蘭卡雖嘗試向國外購油，但在國營錫蘭石油公司（Ceylon Petroleum Corp.）已欠債7億美元的情況下，供應商已不接受斯里蘭卡銀行的信用狀，國際銀行也不願意提供擔保。

因為缺油，政府已指示非必要部門的人員居家上班，必要部門也以最精簡的人力執勤。此外，斯里蘭卡教育部也宣布各級學校繼續停課，因為家長及校車已沒有燃油可以接送小孩。

范成杰表示，雖然可倫坡每日表定停電時間為3小時，但實際停電時數遠不止於此，昨天傍晚出門購物，市區一片漆黑，只有少數還有存油可供發電的大樓，有微弱的燈光透出。

「沒有油，下週停電的時數只會再增加。」他說：「台灣廠商基本上也是慘澹經營，大家希望這樣的狀況能趕快解除。」

如果說油荒能帶來什麼正面影響，那就是連憤怒的民眾都難以搭車到可倫坡示威，使得社會動盪暫時趨緩。但台商更擔心，若情況繼續惡化，暴力事件會再增加，「畢竟人在吃不飽的時候，什麼事都做得出來」。

專家分析，斯里蘭卡今日的局面，很大程度可歸因於2019年的減稅措施、長年經濟政策失誤、信用評比被下調導致舉債不易等，而COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情重創觀光產業，減少外匯進帳，是壓垮經濟的最後一根稻草。

早在去年12月，斯里蘭卡就已出現經濟崩潰徵兆，通貨膨脹惡化引起民怨。終於，今年5月燃料、食品和其他民生必需品陷入嚴重短缺，各地爆發示威與暴動。

先前已曾4度擔任總理的威克瑞米辛赫（Ranil Wickremesinghe）5月12日緊急回鍋，並兼任財政部長。他最近在國會坦承，斯里蘭卡的經濟已然「徹底崩潰」。

根據斯里蘭卡總理府5月31日的新聞稿，威克瑞米辛赫計劃推行稅務改革，包括將公司所得稅從24%調高至30%、加值稅從8%增至12%等。

專家建議，稅務改革應避免衝擊到貧民。此外，政府現階段應提高進口關稅，減少非必要物資的進口，把寶貴的美金用於採購石油、糧食、肥料等必要物資。

斯里蘭卡總外債高達510億美元，可倫坡已宣布暫停償還今年到期的70億美元，同時尋求國際貨幣基金（IMF）支援，讓公共財政步上軌道及取得過渡融資。在多數債權國失去信心的情況下，IMF是斯里蘭卡渡過難關的最後希望。

IMF代表團20日抵達可倫坡，與威克瑞米辛赫討論債務重組事宜，但相關程序可能耗時數月才能完成，能否獲得IMF批准，須視可倫坡能否實現「債務可持續性」而定。

范成杰坦承，當地台商對斯里蘭卡短、中期的經濟前景，不感樂觀。

他說：「連進口石油的美金都沒了，那後面藥品、食品、肥料、燃油、瓦斯都會是很大的問題。現在斯里蘭卡恐怕只能加快跟IMF談判的速度。」

目前斯里蘭卡已是靠加印貨幣來為公務員支薪，甚至鼓勵公務員申請5年無薪假出國打工，以緩解政府的財務壓力。觀察人士認為，政府部門冗員眾多，不難預見到將有許多公務員被裁員，以符合IMF的節流要求。

一些台灣廠商仍與斯里蘭卡有生意往來，范成杰建議要評估風險，例如信用狀到期前，銀行及斯里蘭卡商人能否付款、買家公司是否存續，以及斯里蘭卡貨幣貶值幅度等。

范成杰也建議已蒙受損失的台商可適當停利或停損，例如降低接單量或把生產訂單移至他國，斯里蘭卡買主如有遲付貨款或貨款未清前不另交易等。此外，如遇貿易糾紛宜先以「善意溝通」解決，因為斯里蘭卡商人也面臨經濟崩潰的不可抗力因素。（編輯：周永捷）1110628