斯里蘭卡經濟殘破 賭場大亨將入閣處理危機

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（中央社可倫坡22日綜合外電報導）斯里蘭卡賭場大亨裴里拉今天宣誓就任國會議員，他肩負重振這個破產島國殘破經濟的重責大任，近期將進入內閣並與曾指控他貪腐的總理威克瑞米辛赫共事。

現年54歲的裴里拉（Dhammika Perera）長期效忠勢力強大的拉賈帕克薩（Rajapaksa）家族。斯里蘭卡近期發生民眾示威，抗議者控訴這個家族對國家管理不善，導致目前的困境。

裴里拉接下總統戈塔巴耶．拉賈帕克薩（Gotabaya Rajapaksa）最小的弟弟巴席爾．拉賈帕克薩（Basil Rajapaksa）留下的國會議員懸缺，巴席爾．拉賈帕克薩4月辭卸財政部長職務，本月亦辭去國會議員。

執政黨一名官員告訴法新社，裴里拉是總統提名的，不久將接掌投資促進部門並進入內閣。

裴里拉將在為解決經濟危機而成立的團結政府中任職，並與總理威克瑞米辛赫（Ranil Wickremesinghe）共事。

威克瑞米辛赫曾於2015年指控這位賭場老闆是「保護拉賈帕克薩腐敗政權的惡魔」，還形容裴里拉是斯里蘭卡最腐敗的4名商人之一。

但裴里拉今天宣誓就任國會議員後不久，兩人握了手。

在銀行、飯店、製造、物流及出口等領域都有事業利益的裴里拉，他就任國會議員之時，斯里蘭卡正深陷長達數月的糧食、燃料和其他民生必需品短缺困境。

由於汽油供應短少，加油站每天都有民眾大排長龍，而經常停電和失控的通貨膨脹問題，更讓這個島國2200萬人民生活艱難。斯里蘭卡政府已拖欠510億美元外債，正尋求國際貨幣基金（IMF）的紓困。

裴里拉聲稱他已制定一項計劃，要將斯里蘭卡的人均收入提高到3倍以上，達到1萬2000美元，這個數字比中國還高。

他還承諾出售10年長期簽證，給願意在當地銀行帳戶存入至少10萬美元的外國人，來解決斯里蘭卡嚴重的外匯短缺問題，這項計劃已經從今年4月開始實施。（譯者：楊明暐/核稿：陳彥鈞）1110622