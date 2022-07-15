與中俄緊張情勢升溫 美日戰機日本海秀肌肉

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（中央社首爾15日綜合外電報導）美國和日本在東北亞地區與中國和俄羅斯的緊張情勢不斷升級之際，超過50架美日兩國戰機本週飛越日本附近海域，藉此展示武力。

日本防衛省14日發布新聞稱，美國空軍最先進的12架F-22匿蹤戰機、4架F-35匿蹤戰機，以及13架F-15戰機參加演習。

與美國戰機一起演習的還有20架日本F-15和F-2戰機，美國另外還派出3架偵察和支援飛機。

日本防衛省表示，日美兩國戰機在日本海、太平洋和東海上空飛行，以增進戰術技能和「聯合反應能力」。

美國空軍未立即就本週的演習發表評論，但上個月已在其一份新聞稿提到，它已從夏威夷空軍國民警衛隊（Hawaii Air National Guard）派遣12架F-22戰機前往沖繩美軍嘉手納空軍基地。

美國空軍聲明稱，F-22戰機在日本執行「各種任務，以加強為了保衛日本及確保自由和開放印太地區的備戰狀態。

同樣在本週，美日兩國海上巡邏機在距台灣最近的日本南西諸島（Nansei Islands）和尖閣諸島（Senkaku Islands，即釣魚台列嶼）附近進行演習。日本聲明稱，這項演習旨在「加強日美同盟的有效威懾能力」。

與此同時，中國和俄羅斯的軍艦最近幾週一直增加在日本四周海域出現的頻率。

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6月下旬，東京當局表示日本附近海域發現至少8艘俄羅斯和中國軍艦。日本防衛省統合幕僚監部當時表示，從北海道外海南下太平洋的俄羅斯海軍驅逐艦等5艘軍艦，6月21日從對馬海峽北上，航向進入日本海。

同一天，日本在東京以南約500公里的伊豆群島發現至少兩艘中國軍艦和一艘補給船，其中一艘似乎是055型飛彈驅逐艦「拉薩」號，這是中國最強大的水面戰艦之一。（譯者：楊明暐/核稿：徐崇哲）1110715