裴洛西訪台前夕 福建宣布空域流量管制

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（中央社記者吳柏緯上海2日電）今天上午中國福建地區宣布進行空域流量管制，大量航班都被取消。由於美國聯邦眾議院議長裴洛西將於今晚抵台訪問，外界猜測管制應與這個事件有關。

廈門航空今天上午發布公告指出，受到福建地區流量控制影響，今天部分航班進行調整。雖然廈門航空並未進一步說明流量管控的原因，然而輿論一般認為與裴洛西將於今晚抵台訪問有關。

經查詢公開的航班資料，今天上午泉州晉江機場、廈門高崎機場仍有少數航班順利起飛，不過目前尚未起飛的航班幾乎都已經取消。

廈門當地人士向中央社表示，廈門高崎機場的航班從1日起就陸續調整，雖不到取消的程度，然而當天有不少航班延誤超過6小時才起飛，機場擠滿了不少等待搭機的民眾。甚至發生有些乘客的核酸報告因此超過48小時，一度上不了飛機的情形。

他提到，在廈門10幾年，從來沒有看過這樣的事情，「原因是什麼，大家心照不宣。」

這名人士進一步提到，廈門在地理位置上可說是「對台第一線」，裴洛西可能率團訪台一事確實使「氣氛不好」。這幾天與當地相關部門人士互動時都能感覺到詭譎與緊繃的氛圍。

在裴洛西訪台前夕，共軍展開多項實彈演習，分布在台灣海峽、南海及東海海域，其中包括在福建平潭附近海域舉行的實彈射擊訓練。1日晚間宣布，自今天凌晨0時持續到6日深夜12時在海南島東北部近海演習。（編輯：陳沛冰）1110802