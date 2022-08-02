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裴洛西擬訪台 外交部：中共威嚇不值得評論

2022/8/2 12:20
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（中央社記者黃雅詩、江明晏台北2日電）外媒報導美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）可望在今晚訪台，對此外交部維持一貫低調，重申目前沒有進一步的評論，但對於中共持續恐嚇，外交部指出，不值得去評論。

行政院長蘇貞昌上午出席中華電信職場互助教保服務中心開幕典禮受訪時表示，裴洛西長年關心自由、民主、人權，非常感謝她友台、挺台；歡迎外國友台議員來訪，會做最妥善安排，至於來訪時間、方式都會尊重訪賓規劃。

外交部今天舉行例行記者會，媒體詢問中國持續針對裴洛西訪台計畫提出恐嚇言論，發言人歐江安表示，外交部注意到中國的反應，但因為裴洛西本人或辦公室並未證實訪台行程，目前沒有這個事實前提，外交部對於中國的威嚇性恐嚇也不值得去評論。

歐江安表示，外交部注意到各式各樣的推測性報導，外交部再次強調，針對本案沒有進一步訊息可以分享，也沒有進一步評論。

歐江安表示，美國國會議員來訪原則上是外交部和美國代表處工作重點之一，對於國際友人願意來台訪問，增進對台了解，展現對台支持，政府一向竭誠歡迎，但對裴洛西個案，外交部目前沒有進一步的訊息與評論。（編輯：謝佳珍）1110802

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