裴洛西確定來台 胡錫進揚言軍事回擊但非開戰

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（中央社台北2日電）美國聯邦眾議院議長裴洛西確定來台，中共喉舌環球時報前總編輯胡錫進事前揚言解放軍可擊落裴洛西專機；今天他改口說，戰機「伴飛」進入台灣就是前所未有的軍事回擊，但不意味開戰。

獲悉 裴洛西 裴洛西小檔案 全名Nancy Patricia D'Alesandro Pelosi，出身民主黨政治世家，父親達列山卓（Thomas D'Alesandro Jr.）為5屆馬里蘭州聯邦眾議員及12年巴爾的摩市長。長期關注西藏、新疆與中國人權事務。 生日：1940年3月26日

學歷：三一學院華盛頓校區政治學士（現為華盛頓聖三一大學）

經歷： 1987年起於加州選區當選聯邦眾議員至今

2003年起任眾議院民主黨領袖，對共和黨態度強硬

2007-2011年首任國會議長，為美國首位女性議長 看更多 關閉 （Nancy Pelosi）確定來台，胡錫進在推特（Twitter）發文，「讓她來吧，走之前做個禱告，祝願自己一路平安，祝願自己不被歷史定義成開啟台海軍事摩擦朝大規模戰爭螺旋升級的罪人」。

胡錫進表示，「我們需放棄任何其他幻想，準備使用軍事回擊這個美台唯一能同懂的語言」。

他說，軍事回擊不意味著由中方發動戰爭，而是使出前所未有的軍事施壓手段，包括他之前曾提及最重要的，就是解放軍派戰機伴飛裴洛西的專機飛進台灣。

胡錫進指出，他和幾乎所有軍事和外交專家都相信，台灣軍方絕對不敢對伴飛的解放軍機開火，「平時他們對我機就不敢，裴洛西訪台期間他們尤其不敢」，因為那意味著解放軍排山倒海的報復與戰爭爆發，台灣無法承受。

他說，有人認為美軍可能會反過來報復，以後也派戰機飛越台灣，那就讓台灣上空變成中美戰機開展極限對峙和對抗的舞台，解放軍戰機離得近，力量投射可以最大化。

胡錫進並稱，「美軍在這裡絕對鬥不過我們，台灣更受不了天天頭頂劍拔弩張」，而且這種遊戲上演到什麼程度，如何結局，中方有充足實力說了算，美台都耗不起，他們一定會最終退縮。

他還說，這一次不能後退，這次危機要給美國鷹派針對台灣立規矩，徹底壓垮民進黨當局囂張氣焰的絕佳機會，要狠狠教訓他們，美國無法形成與中國全面對抗的統一意志，更動員不了整個西方對中國同仇敵愾。

胡錫進表示，「我們做過無數警告，但缺一次行動的驗證」，這個驗證早晚要補上，相信解放軍已經做了大量戰機飛越台灣島的準備，裴洛西送來難以置信的絕佳機會。

對於胡錫進又撂狠話，中國網友則酸他，「你這話充分說明誰是紙老虎」、「這是自我貼金的說法，徹頭徹尾的紙老虎」、「坐視不管的舉動就是伴飛，還真是不嫌丟人不怕被全世界取笑」。

英國「金融時報」（Financial Times）上月率先披露裴洛西訪台的消息，胡錫進隨即屢屢撰文頻撂狠話，包括她敢在台灣停留，這是點燃台灣海峽局勢火藥桶的時刻，要殲滅美國航空母艦，不惜攤牌提前解放台灣等。

胡錫進甚至在推特留言稱，解放軍可擊落裴洛西的專機，後因被檢舉、帳號遭封鎖，他只好刪文。由於北京當局執行嚴格的外網管制，中國網友反質疑他怎麼能用推特。

台灣軍事專家陳國銘1日接受美國自由亞洲電台（RFA）訪問表示，胡錫進喊殺喊打，他是退役環球時報特約評論員，講白一點，不講辛酸辣，沒有上通告的機會，不用隨之起舞。（編輯：曹宇帆/李雅雯）1110802