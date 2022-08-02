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裴洛西擬訪台 朝野立委歡迎籲北京應克制

2022/8/2 12:49
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（中央社記者王承中、王揚宇、郭建伸台北2日電）美國眾議院議長裴洛西可能訪台，國民黨立委陳以信今天表示，裴洛西不代表美國政府，盼中共不要錯誤解讀，過度反應。民進黨立委王定宇指出，台美關係持續升溫，希望中國可以克制。

裴洛西（Nancy Pelosi）今天可能率團訪台，引發各國關注，中國官媒環球時報甚至發表社評，稱絕不拿核心利益去乞求和平，「人若犯我，我必犯人」，軍隊在捍衛國家主權安全上，始終敢於亮劍。

國民黨立委陳以信今天接受中央社記者訪問時表示，裴洛西代表美國國會、美國人民，並不代表美國拜登政府。裴洛西來台，表示台美關係友好，台美人民關係友好，並不代表美國拜登政府會調整對台政策或改變中國政策，所以希望中共不要錯誤解讀，過度反應。

陳以信指出，對於美國友人來台訪問，提振台美關係，國民黨都表示歡迎，也正面看待。

民進黨立委王定宇表示，若裴洛西訪台，顯示台美關係持續升溫，中國對台外交政策失敗，代表台美互動能夠對抗中國的強大壓力。中國透過軍演升高軍事對抗態勢，但一般估計，中國不至於對美進行軍事挑釁跟衝突，不過要有一些動作釋放內部不滿壓力。

王定宇指出，中國極有可能對台灣進行相關動作，不排除加大騷擾西南空域、穿越海峽中線、用軍演製造灰色地帶的威脅或試射導彈等。若中國做這些動作，只是再次證明中國是國際最大的不安因子，也是國際麻煩製造者，希望中國可以克制。

民進黨立委羅致政表示，台美關係會因裴洛西訪台，在實質上、信心上有所提升，而這只是試金石，也在測試美國在台海、印太地區的領導與威信。但在美中台關係上，美國總統拜登與中國國家主席習近平通話時應已確定方向，不至於因裴洛西訪台而脫軌，台海局勢還在可控範圍。

台灣民眾黨立法院黨團總召邱臣遠說，外交部目前未證實裴洛西訪台，若屬實，民眾黨團誠摯歡迎，期待台美更實質進展；只要合法，任何國家官員、國民都有權利到其他國家旅遊訪問。

邱臣遠指出，美國眾議院是民意機構，裴洛西若能訪台，將是25年來第2位訪台的美國眾議院議長，無疑是象徵美國政府與人民支持台灣自由民主，呼籲執政黨藉此深化台美合作。

時代力量立法院黨團總召邱顯智表示，非常歡迎裴洛西訪台，雖然中國試圖以演習和口頭威脅來升高緊張局勢，但仍無阻美對台的支持及台美交流。這是台美關係的歷史新頁，也代表白宮和智庫圈已經開始調整政策方向。可以想見，未來美國對台灣的支持明確化，將成為共識。（編輯：謝佳珍）1110802

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