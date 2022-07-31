胡錫進抱怨帳號被封 中國網友：你怎麼上得了推特

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（中央社台北31日電）前環球時報總編輯胡錫進在推特上針對美國眾議院議長裴洛西擬訪台一事發表鷹派言論，遭到推特封鎖。事後，他在網上唉聲帳號被封，但是中國網友反而質疑他，「你怎麼上得了推特」。

裴洛西（Nancy Pelosi）是否訪台引起國際社會關注。

發言一向鷹派的胡錫進在近日也針對此事頻繁地發表看法。29日他在網路上揚言，如果美軍戰機護送裴洛西訪台，解放軍驅離無效就可以「擊落」。這席評論他分別發表在中國社交平台微博、推特（Twitter）上。

不過，昨天下午他在微博發文稱，因為警告美軍不要護航裴洛西訪台，推特帳號被鎖住，除非他刪除那則推文，否則不能繼續使用推特帳號。

胡錫進表示，推特說是他發的這則推文違反規則，必須刪除。「有什麼辦法，人在屋簷下，不得不低頭。我只好點擊刪除，給自己的推特帳號解鎖」。

他還感嘆地說，「唉，美麗國的言論自由看來也真是有邊界的，而且類似遭遇已非我在推特上的第一次了。天下的『規則』真是有幾分相似啊」。

這則微博的留言區，有大量中國網友對胡錫進能上推特發出質疑。

中國網友留言，「老胡怎麼上推特的」、「推特是什麼，上外網不是犯法的嗎」、「為什麼我們不能上推特」、「你為什麼可以用推特」、「多大點事？你這情況我在國內經常遇到」、「老胡，我也想要一個推特號，幫幫我」、「其實，大家心裡面都知道推特和微博誰更壞」等留言。

儘管作風引發質疑，胡錫進仍熱衷於評論政治。

他在今天又於微博上宣稱，「如果裴洛西最終飛台，民進黨當局同樣罪責難逃」，揚言稱「最終要警告民進黨當局，無論解放軍實施什麼反制行為，他們都必須忍著，不得採取對抗行動」。（編輯：呂佳蓉/李雅雯）1110731