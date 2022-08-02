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裴洛西訪台 黃珊珊：北市視狀況補警力做好維安

2022/8/2 16:18
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（中央社記者劉建邦台北2日電）美國眾議院議長裴洛西今夜抵台，可能入住北市酒店，至於維安狀況，台北市副市長黃珊珊今天說，會做好維安並視狀況補警力，前往表達意見團體不能影響社會秩序，會依法行政。

黃珊珊下午出席「2022台北夜市打牙祭活動起跑」，會後接受聯訪，媒體詢問，美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi ）今夜抵台，可能入住北市酒店，北市府目前規劃維安狀況，黃珊珊說，北市府站在地方政府立場，會保障安全，做好維安工作。

媒體追問，有團體將赴酒店抗議，北市府如何因應。黃珊珊表示，表達意見沒問題，但不能影響社會秩序，市府將依法行政，且依實際需要補足警力，不會輕忽任何狀況。

黃珊珊接著說，裴洛西是她很景仰政治前輩，來台表示某部分意義，中華民國是主權獨立國家，有權利和信心可和全世界往來，從國際局勢來看，必須要顧及國家立場，但不能輕忽相關狀況，就是不挑釁或過度緊張。

媒體詢問，裴洛西來台，是否可能影響年底選舉。黃珊珊表示，任何事情都可能影響選舉，應該是不要製造各種衝突，台灣民眾只希望和平穩定、經濟繁榮，還是回歸到民生議題至上，且每天提到抗中保台等意識形態是沒必要。

台北市勞動局陳信瑜遭質疑濫用首長特別費遭檢調調查，陳信瑜事後已口頭請辭，至於北市府是否准辭，黃珊珊說，陳信瑜不是由她督導，目前就是支持陳捍衛自身清白。（編輯：方沛清）1110802

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