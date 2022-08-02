裴洛西訪台 北京：美方須負全責

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（中央社台北2日電）美國眾議院議長裴洛西預計今晚抵台訪問。中國外交部今天回應，中方密切關注裴洛西行程，是美國在採取挑釁行動導致台海局勢緊張升級，美國應該也必須為此負全部的責任。

綜合環球網與澎湃新聞等中國媒體報導，中國外交部發言人華春瑩今天在例行記者會上針對裴洛西（Nancy Pelosi）預計來台訪問，作上述回應。

華春瑩指出，「我們密切關注佩洛西的行程」，如果美方一意孤行，中方必將採取堅決有力的措施，維護中方的主權安全利益。

有媒體詢問，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）說，如果裴洛西決定訪台，而中國試圖製造某種危機，或者以其他方式加劇緊張局勢，責任將完全在北京。

華春瑩對此表示，布林肯的言論「顛倒黑白」，近期中方已經在北京和華盛頓多渠道各個層級反覆地闡明了中方堅決反對美國眾議長訪台的嚴正立場。

華春瑩強調，美國政府的各個機構，包含行政、立法與司法部門都應執行美國政府承認和承諾的外交政策。

她宣稱，「1979年美國政府在中美建交公報中明確承諾，美利堅合眾國承認中華人民共和國是中國的唯一合法政府，在此範圍內，美國人民將同台灣人民保持文化、商務和其他非官方關係」。

華春瑩說，「美國眾議長作為美國政府的三號人物，乘坐美國軍機竄訪台灣地區，絕不是什麼非官方行為」。

華春瑩又說，美方在中美三個聯合公報就一個中國原則對中方作出過莊嚴的承諾。近年來美方口頭上聲稱堅持一個中國政策，但行動上不斷的倒退，甚至虛化掏空一個中國原則。

她表示，中方從未承認而且堅決反對「台灣關係法」、「對台六項保證」塞入其一個中國政策表述，美方還違背僅僅與台灣保持非官方接觸的承諾，不斷提升美台接觸的水平，並且持續加大對台軍售。

華春瑩強調，美方在台灣問題上蓄意挑釁中國，步步緊逼中方的紅線和底線。面對美方罔顧中方反復嚴正交涉，恣意妄為，中方採取任何反制措施都將是正當的和必要的。

華春瑩指出，兩岸同屬一個中國的事實和現狀清清楚楚，中方堅決反對「台獨」分裂和外部勢力干涉，絕不為任何形式的「台獨」勢力留下任何空間。

她稱，美方應放棄任何打「台灣牌」的企圖，不折不扣地恪守一個中國原則，履行中美三個聯合公報。如果美方一意孤行，由此造成的一切嚴重後果將由美方負責。

至於中方會採取何種反制措施？華春瑩僅回應，「美方必將為其損害中國主權安全利益承擔責任、付出代價。」（編輯：呂佳蓉/邱國強）1110802