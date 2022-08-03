倡議民主人權 裴洛西曾槓上老布希、歐巴馬

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不顧中國警告訪台，成了82歲美國聯邦眾議院議長裴洛西政治生涯中重要的一刻。（圖取自instagram.com/SpeakerPelosi）

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（中央社記者周世惠舊金山2日專電）不顧中國警告訪台，成了82歲美國聯邦眾議院議長裴洛西政治生涯中重要的一刻。她長久以來倡議亞洲民主與人權，曾不惜與前美國總統老布希和歐巴馬對槓。

裴洛西（Nancy Pelosi）代表的選區舊金山是美國大型亞裔社區之一。1989年天安門學生民主運動遭武力鎮壓時，在眾議院年資尚淺的裴洛西協助主導提案，允許約4萬名中國留學生在簽證過期後留在美國，且讓他們在返回中國時免於可能的迫害。

當時的美國總統老布希（George H. W. Bush）否決這項法案。老布希曾任美國駐中國大使級別的外交職務。裴洛西於是聯合兩黨國會議員，試圖翻盤否決案，讓老布希很尷尬。

華盛頓郵報於1990年1月26日報導，因票數不足、該項法案功敗垂成。不過美國政府最終仍發布一項行政命令，圓了裴洛西的目標，保護在美國的中國留學生。

裴洛西這次訪台引起的國際關注，凸顯她強力批評中國的立場。華府智庫德國馬歇爾基金會（GMF）亞洲計畫主任葛來儀（Bonnie Glaser）今天告訴美國廣播公司（ABC），「裴洛西長久以來堅強支持人權」。

不管是1991年裴洛西訪問北京，在天安門廣場拉黑布條「獻給為中國民主事業犧牲之烈士」，被中國警方暫時拘捕；或在2009年的中國之行「逆著毛摸」，親手遞信給時任中國國家主席胡錦濤，呼籲釋放政治犯。裴洛西捍衛海外人權與民主價值觀的姿態，讓她經常成為北京政權批評的對象；有時也讓她與白宮的兩黨領導人陷入衝突。

她批評並挑戰前美國總統柯林頓的美中貿易關係政策，憂心經濟關係與北京人權紀錄脫鉤，並反對美國向敵對國家技術移轉等。

她的立場和前美國總統歐巴馬也有過衝撞。新聞週刊（Newsweek）報導，2009年裴洛西擋掉了歐巴馬政府國家情報會議主席提名人傅立民（Chas Freeman）。傅立民曾公開表達「中國政府鎮壓天安門民主抗議者有其正當性」，與中國利益接近的傅立民最後被除名。

裴洛西長期緊盯著中國的人權議題，並運用國會獨立於政府部門的角色，在世界舞台發揮她的政治影響力。包括譴責國際奧會無視中國的人權紀錄、對少數民族的不善對待，卻仍授予中國辦奧運的機會。

在訪問印度和達賴喇嘛流亡政府時，她說，如果熱愛自由的人不公開反對中國對西藏人民的壓迫，還有什麼道德權力談論世上任何地方的人權？

儘管拜登政府堅持維持美國長期的「一個中國」政策，不承認台灣的獨立性，但裴洛西訪台行動再次定義了她鷹派批評中國的立場，以及長期捍衛民主人權的價值觀。（編輯：馮昭）1110803