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裴洛西訪台引發關切 航班追蹤網站使用者塞爆

2022/8/3 09:25
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（中央社華盛頓2日綜合外電報導）超過70萬人今天緊盯班機追蹤網站，看美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）是否真的會不顧中國強烈抗議，走訪台灣。

法新社報導，問題出在人數實在太多，有著創網站新高的70.8萬人次，導致航班追蹤網站Flightradar24為了維持正常線上服務，不得不對非訂閱戶設限。

Flightradar24聲明說，「很遺憾的，由於使用人數關係，我們有必要啟用等候室（waiting room）」線上流量管制機制，還說這樣的關注度「前所未見」。

載著裴洛西、呼號為SPAR19的美軍C-40行政專機之所以突然引發關注，有很大一部分是因為裴洛西行前一直未證實訪台的這段行程。

而裴洛西訪台意義深遠，因為這位美國總統第2順位繼任者，是25年來訪台位階最高的美國民選官員，而北京方面已表明，裴洛西訪台為重大挑釁。

原先預期中國恐對專機採取行動，但裴洛西的專機一平安降落台北之後，謎團消失，好奇的人群也跟著散去。

Flightradar24表示，「SPAR19降落不久後，已迅速恢復所有用戶正常服務」。（譯者：徐睿承/核稿：蔡佳敏）1110803

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