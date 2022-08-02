裴洛西抵台 睽違25年美眾院議長再訪台灣

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（中央社記者黃雅詩台北2日電）美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）搭乘行政專機今天晚間10時44分飛抵松山機場。此為繼1997年時任美國眾院議長金瑞契（Newt Gingrich）後，25年來訪台層級最高的美國政要。

外交部長吳釗燮代表政府前往松山機場接機，美國在台協會（AIT）處長孫曉雅（Sandra Oudkirk）也在現場陪同。

據了解，裴洛西在台行程預計拜會立法院、晉見總統蔡英文、歡迎午宴、參訪白色恐怖景美紀念園區等，定3日下午搭乘專機離台。

裴洛西此趟亞洲行的訪問地點包括新加坡、馬來西亞、南韓與日本，台灣未列在公開行程。因此，裴洛西的台灣行持續受到全球媒體高度關注，甚至引發上萬網友透過客機實時位置APP，追蹤裴洛西專機動態。

根據裴洛西辦公室日前發布的新聞稿，此次亞洲行重點是關注印太地區的安全、經濟夥伴關係和民主治理。

裴洛西訪團成員皆為民主黨籍，包括眾議院外交委員會主席米克斯（Gregory Meeks）、眾議院退伍軍人事務委員會主席高野（Mark Takano）、眾議院歲計委員會副主席戴貝尼（Suzan DelBene）、眾議院情報委員會成員、監督暨改革委員會經濟暨消費政策小組委員會主席克利什納穆希（Raja Krishnamoorthi）、眾議院軍事委員會和外委會成員金安迪（Andy Kim）。

裴洛西原擬今年4月訪問台灣，因感染Covid-19臨時喊卡。她此次出訪前夕，中國多次公開表達反對訪台，但長期力挺民主人權理念的裴洛西未因中國壓力屈服，堅定兌現卸任議長前的訪台承諾。

美國眾議長是美國政府的第3號人物，總統繼任順序僅次於副總統。（編輯：林克倫）1110802

影片來源：中華民國外交部 Ministry of Foreign Affairs, ROC〈Taiwan〉

（中央社製圖）