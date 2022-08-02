裴洛西訪台 藍委看法不一

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（中央社台北2日電）美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）今晚率團抵台訪問，國民黨立委對裴洛西訪台有不同看法。國民黨立委費鴻泰說，裴洛西若訪台比1996台海危機更嚴重；國民黨立委蔣萬安盼台美關係穩固；國民黨立委陳以信說，將提振台美關係。

國民黨立委陳以信今天接受中央社記者訪問時表示，裴洛西代表美國國會、美國人民，並不代表美國拜登政府。裴洛西來台，表示台美關係友好，台美人民關係友好，並不代表美國拜登政府會調整對台政策或改變中國政策，所以希望中共不要錯誤解讀，過度反應。

蔣萬安晚間在臉書發文，呼籲全體國人一起給承受最直接壓力的國軍最大支持，感謝國軍官兵辛勞，為保衛國家、促進和平做出巨大貢獻。他說，中共過激的反應，對兩岸關係及區域情勢沒有任何幫助，相關單位也必需慎防台灣周邊的軍事緊張情勢升高。

蔣萬安說，由衷感謝裴洛西對中華民國的支持，也期盼藉由此次訪問，能促進雙方未來有更多務實、實質性的合作和進展，讓台美關係更加穩固、深化。

不過，費鴻泰日前接受中評社訪問時表示，裴洛西訪台比1996年台海危機更嚴肅，相信中國領導人習近平與美國總統拜登通話，也是想降溫，希望中美趕快想辦法拆掉這個引信，不要最後苦果由台灣來承擔。

國民黨立委吳斯懷日前在臉書發文指出，美國眾議院議長裴洛西可能訪台，新聞披露捲起千層浪花，印證一句話，兩隻大象打架，勝負未定，倒楣的是腳邊小草。

國民黨立委葉毓蘭則在臉書上表示，裴洛西的來訪會帶給台灣什麼，其實都心知肚明，除了口頭上會繼續挺台灣，不論是台美雙方的經濟協定BTA、自由貿易協定FTA，門兒都沒有，更別提幫助我們加入區域性的經貿組織。

她說，不過也不能怪裴洛西，就算眾議院議長帶著所有國會議員大聲高喊支持台灣，並不代表美國的行政部門官方，會正式對台灣給予應有的幫助。（編輯：林克倫）1110802