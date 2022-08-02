學者：中共武嚇台美 坐實中國威脅論

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（中央社記者游凱翔台北2日電）美國聯邦眾議院議長裴洛西今天晚間抵台訪問，學者指出，由於中共無必勝實力，對台軍事衝突可能性極低；而中共對裴洛西無武裝行政專機的軍事脅迫等作為違反國際慣例，更坐實中國威脅論論述，將遭受更大戰略圍堵。

美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）今晚搭乘行政專機抵達台灣，據港媒統計，中共近日在南海、台海及東海等海域至少有5場軍事演習，專家認為此舉是警告美國。

淡江大學國際事務與戰略研究所助理教授林穎佑向中央社記者表示，他不認為中共會在裴洛西訪台時有過激軍事行動，最多就是保持既有軍事演習，主因是美國眾議院議長並非首次來台，台灣、美國並未打破紅線。

林穎佑指出，不過，中國必須要對裴洛西訪台一事，透過軍事演習或其他手段有所反應，除了對美國表態外，也要對內交代藉此宣洩內部壓力。

國防院學者蘇紫雲分析，裴洛西訪台主要是基於對民主、自由制度的支持，無涉統獨議題，且美國三權分立制度，行政、立法各有外交權限；因此，美國總統拜登無法干涉國會議長出訪，但中共方面過度解讀才是問題關鍵。

至於北京可能的反應可分兩階段。蘇紫雲提到，第一階段是所謂的沿海軍演，利用軍事演習表達政治的不滿，但演習座標區主要都在其領海內，此顯示北京方面避免外交議題升級為軍事衝突的風險；第2階段是可能的報復，例如針對台灣外交空間及經濟議題進行壓縮，但效果恐有限。

至於軍事衝突的可能性極低，蘇紫雲說，主因是共軍目前實力仍無必勝把握，貿然採取武力手段恐有高度政治風險，此為北京難以承受之後果。

蘇紫雲提到，中共此次對美方民選政治領袖的無武裝專機展現出軍事脅迫姿態，不僅違反國際規則與慣例，更踩到美國「自由航行」、「公民旅行安全」的紅線，坐實「中國威脅論」的論述，將使北京面對更大的後座力與戰略圍堵，北京已成最大輸家。（編輯：林克倫、蘇龍麒）1110802