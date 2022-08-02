裴洛西訪台 學者：延續強化台美關係效應

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（中央社記者黃雅詩、游凱翔台北2日電）美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）無懼中國壓力訪台，學者認為，此舉將為台灣民眾對美國的信任感注入強心針，即使裴洛西年底卸任議長，她訪台帶來的強化台美關係效應，也會延續下去。

裴洛西在美國是僅次於總統、副總統的第3號人物，是繼25年前時任眾議院議長金瑞契後，訪台最高層級的政要，事前引發中國強烈反對，但仍無法阻擋她的成行，也讓台灣躍升到全球焦點。

澳洲國立大學講師宋文笛接受中央社訪問表示，俄烏戰爭爆發後，台灣民眾對台海若爆發危機，美國是否協助防衛台灣的信心，下降了約10到15個百分點左右；裴洛西此次在中國強大壓力下堅持訪台，可謂替台美信任關係注入強心針。

宋文笛表示，對美中關係來說，裴洛西訪台短期雖對美中合作有負面影響，但裴洛西若在11月美國期中選舉後卸任，美國新眾院議長上台，就是中美重置關係契機；因此，裴洛西訪台對美中關係的負面衝擊效期頗短，但對台美關係的正面效應卻能延續較長時間。

至於裴洛西訪台後，中國是否會對台採取報復行動？宋文笛認為，中國可能用軍事演習等方式展示「不悅」，但要升高到爆發戰爭衝突的機率較低；中共今年秋天舉行二十大之前，中國政治是「穩」字當頭，而發動戰爭是最「不穩」舉動，此時對台動武違背中國的利益。

宋文笛表示，在中國國家主席習近平與美國總統拜登通話中，習近平強調中美關係不是競爭、是合作，中國第一號人物既然已為美中關係定調，只要沒有「擦槍走火」意外出現，國防部、外交部等政治排位順序較低階者的鷹派言論，應不會成為主旋律。

宋文笛說，他先前已研判裴洛西訪台機率很高，正如牛頓定律所說的「作用力必有反作用力」，中國事前愈是強硬反對訪台，裴洛西身為美國政壇排名第3號人物，就愈不能取消訪台，甚至反要高調訪台，否則恐影響美國的國際威信。

國防部智庫、國防安全研究院學者沈明室認為，裴洛西此次亞洲行目的主要還是來台灣，但因為中國的激烈反應，改採取轉圜、折衷方式，先到其他國家後再來到台灣；因此，其中一個路徑，就是先訪問新加坡、馬來西亞後，在準備前往日本、韓國的途中降落台灣，並以外交泡泡方式與重要人物見面。

沈明室指出，美國總統拜登、中國國家主席習近平日前對話時可能已觸及此議題，推測雙方將各退一步，但習近平為了回應內部質疑，共軍會象徵性在近海演習，但不會派遣航艦或在外海軍演對航線產生威脅；同樣的，裴洛西也不能因中國反彈就停止訪台，因為她同樣要顧及民主黨選舉。

沈明室強調，裴洛西此行是表達對民主台灣的支持，並反制中國的蠻橫，更是傳達美國國會力挺台灣的態度，及關切印太區域的和平與穩定。（編輯：林克倫、蘇龍麒）1110802