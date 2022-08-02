裴洛西晚間抵台 多家外媒派員守候採訪

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美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）計劃2日晚間抵台訪問，獨派團體前往裴洛西擬入住的台北君悅酒店前，在拒馬外舉牌表達歡迎。中央社記者徐肇昌攝 111年8月2日

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（中央社記者郭建伸、黃麗芸台北2日電）美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台牽動國際局勢，但專機起初不確定降落時間，多家台灣媒體從今天下午就在松指部大門後守候；裴洛西訪台全世界都在看，就連德國之聲記者也駐守松指部現場報導。

而裴洛西抵台將下榻的君悅飯店，多個統、獨團體晚間到台北君悅酒店前表達歡迎及陳抗之意，多家外媒都到場採訪，許多好奇民眾也在旁圍觀，包括美聯社和路透社等多家外媒派員到場採訪。

裴洛西亞洲行程受矚，今天專機自馬來西亞起飛後，吸引數十萬人追蹤動態。路透社等多家媒體晚間開設網路直播，即時報導專機降落情況。

由於專機起初不確定飛抵時間，多家媒體為了拍攝裴洛西下機後車隊駛出機場畫面，從下午就駐守在松指部大門現場；裴洛西亞洲行也引發外媒注意，德國之聲的記者也駐守松指部現場，報導最新訊息。

裴洛西專機抵台前2小時，中華統一促進黨率成員在附近抗議，表示他們希望和平，反對裴洛西來台；另一方面，本土社團台灣國則在現場拉起布條，力挺裴洛西來台，並盼台美邦誼永固。

除了政治團體爭相表態，裴洛西訪台引發民眾熱議，許多台北市民晚間也想一賭新聞歷史時刻；晚間8點過後松指部現場人潮漸增，至晚上10時43分，松指部前已聚集近百人。（編輯：蘇龍麒）1110802