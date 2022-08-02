更多編輯台推薦新聞：
滅火器、大象體操征戰富士搖滾 島嶼天光響徹日本
娛樂

滅火器、大象體操征戰富士搖滾 島嶼天光響徹日本

CNN專訪全文 台積電劉德音指中國武力犯台將各方皆輸
政治

CNN專訪全文 台積電劉德音指中國武力犯台將各方皆輸

疫情中求生存 三昧堂木偶團打造神衣找到新商機
文化

疫情中求生存 三昧堂木偶團打造神衣找到新商機

馬祖宮廟最密 北市教會比廟多 數據下的台灣宗教冷知識
生活

馬祖宮廟最密 北市教會比廟多 數據下的台灣宗教冷知識

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
直播／裴洛西抵台 睽違25年美眾院議長再訪台灣
首頁 / 政治
裴洛西
新聞專題
裴洛西
首頁 / 政治

裴洛西搭C-40行政專機 避南海取道菲律賓海抵台

2022/8/2 22:55
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者游凱翔、林克倫台北2日電）美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）今天晚間搭乘C-40行政專機訪問台灣，為避免訪台行程遭中共軍事威脅干擾，專機航線特地往東飛行，再轉北沿著菲律賓東側的菲律賓海北上前往台灣。

裴洛西搭乘的行政專機於今天下午約3時42分從馬來西亞首都吉隆坡起飛，據航班追蹤網站Flightradar24顯示，專機起飛後往東南方沿著馬來半島南側飛行，至新加坡再向東穿越婆羅洲，飛到印尼北蘇威拉西省後90度轉北，一路沿著菲律賓東側外海（菲律賓海）北行。

民航客機從吉隆坡飛往桃園國際機場的航班，多是起飛後直接往北飛行穿越南海到台灣；裴洛西專機此次改採逆時鐘大繞飛，主因應是安全考量，避開中共部署在南海島礁的防空飛彈與軍事演習。

裴洛西此次是搭乘C-40「快艇」（Clipper）系列行政專機，由波音737-700客機所改裝，分為C-40A、C-40B、C-40C共3個等級。

C-40A機型，配備GPS的飛行管理計算機系統與空中交通防撞系統，具備加強型的近地警告系統、風切變探測系統、抬頭顯示器和敵我識別功能。

C-40B機型，客艙區配有睡眠設施休息區，機上有廚房及附加工作檯的商務艙座位，特點是機上配備有保密指管通情系統，可供高階將領在搭乘時能指揮部隊；閣員或國會議員搭乘時亦可執行機密業務，因此被視C-40系列中等級最高的「飛行辦公室」。

C-40C機型與C-40B同屬美國空軍操作，但C型不具備B型同等級保密功能，但C型可變更機艙內配置，不僅可以供乘坐，還有貨艙可載貨物，美國會議員出訪最常搭乘C-40C機型。

國防部智庫、國防安全研究院學者蘇紫雲提到，國會議員搭乘美國軍機來台訪問，代表美國政府對此行的高度重視，否則可搭乘灣流系列專機來台即可。（編輯：林克倫）1110802

裴洛西
裴洛西料將抵台 台北101點燈歡迎民主摯友[影] 裴洛西擬訪台 總統府官網遭境外攻擊流量增200倍
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀