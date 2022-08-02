裴洛西料將抵台 台北101點燈歡迎民主摯友
2022/8/2 21:13（8/2 21:30 更新）
美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）預料2日晚間抵台訪問，台北101晚間9時起點燈表達歡迎。中央社記者徐肇昌攝 111年8月2日
（中央社記者曾智怡台北2日電）美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）預料今晚抵台訪問，台北101晚間9時起點燈表達歡迎，點燈內容包含「感謝民主摯友」、「堅定支持台灣」、「共維世界秩序」、「美台友誼永固」等。
裴洛西進行亞洲行，預料今晚將訪問台灣，飛行路線備受關注，吸引數十萬人追蹤專機動態，專機可能在晚間10時左右降落松山機場。
台北101表示，接獲許多民眾與團體來電，表示看到媒體報導裴洛西有機會來台的消息，希望台北101代表台灣民眾表達民間心聲，在台灣地標台北101點燈打字，歡迎裴洛西抵台訪問；因此，台北101將在晚間9時至凌晨0時點燈打字，歡迎裴洛西，並感謝她堅定支持台灣。
點燈內容包含：「Speaker Pelosi」、「Welcome to TW」、「感謝民主摯友」、「堅定支持台灣」、「共維世界秩序」、「美台友誼永固」等。（編輯：楊蘭軒）1110802
台北101 2日晚間9時起點燈表達歡迎美國眾院議長裴洛西來台訪問。 中央社記者徐肇昌攝 111年8月2日
台北101晚間打上「美台友誼永固」字樣表示歡迎。中央社記者徐肇昌攝 111年8月2日
台北101晚間點上「堅定支持台灣」字樣。中央社記者徐肇昌攝 111年8月2日
台北101晚間點燈「TW愛US」歡迎裴洛西來訪。中央社記者徐肇昌攝 111年8月2日
裴洛西預計2日晚間抵台，台北101與玉山銀行在外牆點燈，分別打出「TW愛US」與「LOVE HOPE PEACE」字樣。中央社記者裴禛攝 111年8月2日
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